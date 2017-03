"De responsabilidad y culpabilidad no hablo"

El gobierno siguió ayer la consigna dada por el PSOE de no avivar más el enfrentamiento entre Diputación y Ayuntamiento tras haberse perdido unos fondos provinciales que iban destinados a arreglos en los colegios de las pedanías, el denominado plan Invierte. En una comparecencia de la edil de Medio Rural, Carmen Collado, a petición del PP dio algunas explicaciones del trámite pero advirtió que no iba a hablar ni de "responsabilidad ni culpabilidad", a pesar de que semanas antes el gobierno local culpara a Diputación y la presidenta del organismo provincial, Irene García, al Ayuntamiento. Los fondos se acabaron perdiendo ya que se superaron los plazos fijados por la convocatoria para la tramitación administrativa. A pesar de su intervención de ayer, sigue sin aclararse qué causó que el Ayuntamiento jerezano no pudiera beneficiarse de esta inversión.

Únicamente, la delegada lanzó un pequeño reproche al plan promovido por Diputación alegando que los plazos "fueron muy cortos" pero que se hizo un trabajo "muy duro" por parte de los técnicos de ambas administraciones. Collado hizo referencia a todos los trámites realizados , aunque su recorrido concluyó el 30 de diciembre, un día antes de que acabara el plazo, señalando que en ese momento se remitió toda la documentación a Diputación.

El Consistorio asumirá las obras y negocia con Diputación recuperar los fondos

En cambio, la edil de Ganemos Kika González advirtió que hay documentos contradictorios en que obran en Diputación y el Ayuntamiento pero que ratifican que los planes de seguridad se aprobaron en enero y, por ende, fuera de plazo. "Si consultas el expediente en Diputación, parece que la culpa es del Ayuntamiento; pero si ves el expediente en el Ayuntamiento parece que es de Diputación. No sé si culpar a ambas o a ninguna", aseveró. Mientras, el concejal del Partido Popular Javier Durá cargó contra el PSOE señalando: " Tenemos a dos presidentas culpándose del desastre y del agravio realizado al gobierno de Jerez".

Por contra, la edil de Medio Rural insistió en que las obras de reparación en los colegios pedáneos se ejecutarán con fondos propios aunque ya se está estudiando con Diputación que transfiera el dinero ya sea mediante una subvención o un convenio entre ambas administraciones.