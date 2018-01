"Sé que quienes vengan no se van a sentir defraudados"

"La noticia me resultó muy positiva. Si hay una ciudad europea que se merece ser Capital del Caballo esa es Jerez. Tenemos algunas de las más grandes instituciones ecuestres. No sé si vendrá más gente pero sí estoy seguro que quien venga y ame los caballos no se va a sentir defraudado". A este respecto recordó que "la celebración de la Feria del Caballo deja claro hasta qué nivel llega la conexión de esta ciudad con estos bellos animales".