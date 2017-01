Los padres del CEIP La Paz se manifestarán ante la delegación territorial de Educación

Los padres y madres del CEIP La Paz prosiguen con su particular guerra contra el nuevo mapa de adscripciones que entrará en vigor el próximo curso y que en su caso particular les ha modificado su habitual instituto de referencia, el IES Seritium, por el IES Padre Luis Coloma.

A la manifestación realizada a finales de año y que recorrió la distancia entre el colegio y el nuevo instituto adscrito, se unió la protesta que hace unos días llevaron a cabo a las puertas del Ayuntamiento.

Ahora, los padres y madres darán un paso más y han recibido el permiso pertinente para concentrarse a las puertas de la delegación territorial de educación en Cádiz. Será el próximo miércoles día 1 de febrero entre las 10 y las 12 del mediodía. Allí protestarán una vez más por una decisión que consideran injusta.

El pasado viernes, una representación de los padres se desplazaron precisamente hasta Cádiz para reunirse con el Jefe de Servicio de Planificación y Escolarización, Joaquín Mateo, quienes les expuso personalmente cuáles han sido las causas y el proceder que se han tenido en cuenta antes de tomar esta decisión.

José Manuel Estudillo, uno de los padres afectados, aseguró al término de la reunión que "no nos han aclarado nada. Nos han vuelto a insistir en que ha sido una cosa consensuada pero no es así, porque a los padres no nos han preguntado, y nosotros habíamos elegido el centro porque tenía una adscripción determinada", apuntó.

Estudillo reconoció que "se ha vuelto a solicitar la doble adscripción porque así nos ampara la ley", y admitió que se plantearon "algunas propuestas para que nuestro centro siga teniendo al Seritium como instituto de referencia".

"Vamos a seguir con nuestro calendario de movilizaciones, el miércoles nos volveremos a concentrar, y luego veremos a ver qué nos dicen desde el Defensor del Pueblo. Si todo sigue igual presentaremos el recurso de alzada cuando proceda y ya por último acudiremos al contencioso administrativo", prosiguió el representante de los padres.