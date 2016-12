CNT niega coacciones en la ocupación del local de la CEC el pasado Día del Trabajo

El próximo 11 de enero, el secretario local de CNT en Jerez, Francisco Cuevas Noa, se enfrentará a un juicio por los hechos ocurrido el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, cuando un centenar de personas realizaron una convivencia en la planta baja del edificio de los sindicatos de la plaza del Arenal, que se encuentra desde hace años cedido a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Tras realizar una manifestación por las calles de Jerez, CNT ocupó este espacio por ese día para denunciar que el local para usos concretos se encuentra abandonado. La propia formación tiene su sede en el citado edificio, y, según sus cálculos, "lleva al menos 12 sin uso, salvo uno puntual en 2013, cuando se realizó un curso de los que investigó la juez Alaya por el fraude de los cursos", contaba ayer Cuevas Noa frente a la sede de la patronal, en la calle Fermín Aranda.

"Sabíamos que nos caería una denuncia por estos hechos porque la ocupación fue pública, nunca nos escondimos, pero la intención nunca fue apropiarnos sino denunciar el abandono y reivindicar el uso de este espacio por otros colectivos y asociaciones que lo necesitan. Entramos sólo un día". El local, según el secretario local de la CNT, "cuenta con las primeras calidades, mármoles y aires acondicionados, pero se está deteriorando por la falta de uso. De hecho, por una cristalera rota se cuela agua y nadie hace nada", relata. Amparándose en la denuncia que se le hizo llegar, Cuevas Noa se sorprende porque se habla de coacciones. "No hubo ningún contacto personal, y de hecho la denuncia la interpone una persona a la que no he visto en mi vida". Se trata de la secretaria general de la Confederación en Cádiz, Carmen Romero Matute. "Dicen que hicimos destrozos, algo que no es cierto porque nos encontramos un espacio en mal estado y lo acondicionamos y recogimos. Dicen que pusimos pestillos, algo que creemos que directamente se han inventado. No forzamos nada para entrar, porque el abandono de la CEC de este espacio llega al punto de que se dejaron unas llaves puestas en una puerta. Para entrar fue tan fácil como usarla y la presentaremos en el juicio".

Según la CNT, la ocupación en sí no está denunciada, como se recoge en el escrito interpuesto, y creen que "no se atreven a hacerlo porque por ser un espacio donde se realizaron unos cursos presuntamente fraudulentos no quieren que se tire del hilo. Allí nos encontramos muchos de libros de cursos que, o bien no se llegaron a realizar, o si se realizaron no sabemos por qué no se entregó nunca ese material". A falta de que se especifiquen algunos aspectos en sede judicial, el único hecho que, dicen, podría recogerse como coacción es una pintada realizada con tiza en la pizarra del local, en la que se podía leer "Empresarios, mangantes y chinchorros" (sic). Cuevas Noa podría enfrentarse ahora a una multa e incluso a un arresto domiciliario de declararse culpable por los hechos, además de la problemática de contar a partir de ahora con antecedentes penales. Para apoyarle, el próximo día 10 de enero se ha convocado una manifestación que cuenta con el respaldo de los sindicatos Ustea y SAT, Podemos, Ganemos y el Ateneo Libertario.

Por su parte, desde la CEC, que ha tapiado este espacio, no se realizó ayer declaración oficial al respecto pero algunas fuentes se limitan a subrayar que la ocupación del espacio ha sido reconocida por CNT. El día del juicio será el primero en el que las partes se vean las caras, pues por el momento no se ha planteado ningún procedimiento de conciliación alternativo.