Al parecer, según los hipócritas populistas y manipuladores de turno, las chicas que van a hacer su trabajo con una minifalda bien cortita o un escote de vértigo, están siendo 'cosificadas' por machistas explotadores que las humillan, despreciando su condición de mujer y siendo catalogadas como simples floreros decorativos; dicen -berrean, más bien- los nuevos inquisidores auto erigidos, al parecer, en guardianes de la moral, el respeto y la tolerancia.

Si uno se molesta en hablar con la mayoría de las mujeres que realizan funciones publicitarias o de relaciones públicas en un determinado acontecimiento con importante repercusión mediática, y van a su trabajo con minifaldas de vértigo y/o escotes de desmayo, las implicadas le dirán -como lo han hecho públicamente respecto a la absurda polémica organizada- que les parece perfecto, que no se sienten 'cosa' en absoluto, que están bien a gusto como están y que lo hacen por decisión propia, tomada con total libertad y porque así lo han querido, les ha apetecido o, simplemente, les ha dado la real gana. Pero… la opinión de las protagonistas no es relevante, para los miembros y 'miembras' de las corrientes moradas, abanderadas de unos indignados a los que nunca representaron, lo que las 'pobres' chicas puedan decir no significa nada ni es lo importante, lo que sí importa y es trascendente es lo que ellos, camaradas y 'camarados', digan. Por lo visto, y de acuerdo con la actitud adoptada por los bocachanclas 'revolusionarios' y cutres, las mujeres en cuestión, las que ellos tachan de 'cosificadas', no tienen criterio, ni capacidad suficiente, ni saben, ni entienden, es decir: son tontas. Es por esto que son 'ellos y ellas', los abrazafarolas del nuevo 'comité de ética púrpura', los que han de decidir qué es 'cosa' y qué no lo es ¿Esto manda huevos, o es que me lo parece a mí?

Los responsables del mamarracho institucionalizado quieren también actuar como censores inquisitoriales -¡Lo que nos faltaba!-, quieren ser ellos -y ellas, claro- los -y las, claro- que decidan dónde se puede llevar minifalda y dónde no, cuándo se permite un escotazo y cuándo el jersey de cuello alto con cuarto y mitad de vuelta es lo obligado. ¡Alucinante!, más bien 'pa' cagarse, pero muy cierto.

A estas alturas de la película, en el occidente no musulmán, nadie -salvo ella misma- le dice a una mujer cómo ha de vestirse; ni cuando está en su casa, ni cuando camina por la calle, ni cuando está en el cine, ni cuando trabaja. Los cínicos que dicen que una azafata por vestir mini faldera, ajustada o atrevida, está siendo 'cosificada' son los mismos que defienden a muerte el indefendible 'burka' -por obligada, abominable y vejatoria prenda donde las haya, símbolo de un machismo, este sí, de proporciones estelares-, son los mismos que si pudiesen te denunciarían si se te ocurre mirar dos veces los abismos de un vertiginoso escote, los mismos que si por ellos fuese te llevarían detenido, por machista, al ceder el paso, o el asiento del autobús, a una mujer. Despropósitos excesivos, propios de mentes enfermizas con prejuicios desproporcionados y perniciosos, con ocultas apetencias a un proteccionismo abusivo, malsano y fachoso ¿O es que se puede pasear por la calle Larga con una falda dos palmos por encima de la rodilla pero no se puede ir con la misma falda a un trabajo?, ¿quién es el que dice "a este trabajo sí y a este trabajo no", quién es el que decide cuándo se 'cosifica' y cuándo no: Torquemada, el inquisidor, la feminista de turno, o el delegado provincial de 'Podemos'? ¡Vamos, por favor, ya está bien de chorradas y sandeces!

La dignidad de una persona no se mide por el largo de una falda, lo estrecho de un pantalón, el color de la ropa interior o la eternidad de un escote; el modo de vestir, siempre que no falte al respeto a los demás -como por ejemplo quitarse el sujetador en una capilla, ¿verdad Rita?-, es personal y libre, pero, por encima de todo, y esto sí importa, vosotros no sois nadie, ni quien, para medirla.

