CSIF recrimina al gobierno local "su nulo interés" en negociar con los sindicatos

El gobierno local anunció el lunes que había cerrado un acuerdo con los sindicatos para la eliminación de las productividades y la aplicación de las 37,5 horas en el Ayuntamiento de Jerez. En dicha rueda de prensa, la alcaldesa Mamen Sánchez y la delegada de Recursos, Laura Álvarez, detallaron que tanto CSIF como CGT habían abandonado la mesa de negociación en la que cerraron los acuerdos que afectan a la plantilla municipal.

Ayer la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Jerez explicó que se negó a participar en la reunión de la mesa general de negociación conjunta del pasado lunes "por considerar que el gobierno local había citado a los sindicatos para aprobar sus propias propuestas, sin mostrar en ningún momento verdadero interés por negociar con los representantes de la plantilla municipal". Para este sindicato, la reunión no era más que un "chantaje", del ejecutivo local "personificado en la delegada de Recursos Humanos".

En este sentido, explican que "en esta mesa general de negociación conjunta, donde se pretendía aprobar el aumento de la jornada laboral, los nuevos cuadros horarios para el 2017 y la bajada de salarios general de los trabajadores, esta sección sindical hizo alusión a la falta de documentación para poder estudiar todos los aspectos propuestos, y la falta de voluntad negociadora por parte del gobierno, para tratar la jornada de 35 horas semanales". Desde CSIF recordaron que en "otras administraciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid, han existido sendos procesos negociadores para su implantación". Asimismo, el sindicato lamentó que el gobierno local "quisiera aprobar todos los cuadros horarios de un plumazo, cuando siempre se han aprobado uno por uno, dadas las peculiaridades de cada uno de ellos". Igualmente, la sección sindical consideró que "el equipo de gobierno no da su brazo a torcer en las rebajas salariales, máxime cuando se quiere favorecer a determinados colectivos afines al gobierno".

CSIF aseguró ayer la delegada de Recursos Humanos "se negó en rotundo a negociar cada cuadro horario, escapándosele en repetidas ocasiones la frase: 'aquí venimos a aprobar', sin hacer nunca alusión a la palabra 'negociar' como consta en el acta y en la grabación de la reunión".

Por estos motivos, "este sindicato, al no ver ningún atisbo de la delegada para entablar una verdadera negociación, no tuvo otra opción que la de marcharse, para no participar en este acto pernicioso para la plantilla municipal". Es más, la sección sindical de CSIF entiende que "no se puede dar un cheque en blanco para perjudicar a los trabajadores municipales". Del mismo modo, "para CSIF, serán otros sindicatos los que tendrán que dar explicaciones a los trabajadores, por su actitud complaciente con el gobierno a la hora de aprobar sus propuestas".

Por último el sindicato aseguró que seguirá haciendo su "trabajo de defensa de los intereses generales de los trabajadores" y estudiará "todas las acciones legales posibles" para que este gobierno responda de su falta de voluntad negociadora.