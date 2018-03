Cae otro techo en el área de Radiología del hospital

"Hasta que no pase una desgracia no lo van a arreglar". Son las palabras de un trabajador del hospital de Jerez tras ceder anoche el falso techo de un pasillo de estas instalaciones. En concreto, se desplomaron las placas de escayola de la zona que comunica el área de Urgencias con Radiología. Un área muy frecuentada por ello tanto por los sanitarios como por los propios pacientes. Se trata, además, del pasillo por el que traslada a los enfermos de la UCI cuando es necesario realizarles un TAC. A pesar de que anoche no hubo que lamentar daños personales, el susto fue mayúsculo para los trabajadores del hospital. "¿Y ahora por dónde cogen los pacientes?", se preguntaban tras al suceso.

Los empleados estaban anoche completamente indignados al ser la segunda vez en poco tiempo que sufren un suceso de similares características. En concreto, a principios del pasado mes de febrero también cedió parte de un techo en una de las salas de TAC al desprenderse una máquina de climatización, aunque afortunadamente no hubo daños personales. "En el derrumbe anterior nos dijeron que fue un fallo del aire acondicionado que no lo fijaron bien, ¿y ahora? Esto no se arregla hasta que no haya alguien debajo de los escombros", lamentaban ayer los testigos del incidente, insistiendo en la necesidad de denunciar los hechos aunque "cuando se lo comentamos la otra vez en una reunión con la dirección se escandalizaron".

Empleados del hospital aseguraron ayer a este medio que lo ocurrido la noche de ayer sábado "son las consecuencias del incendio, que después de tanto tiempo no lo han arreglado. Estamos pagando los errores de entonces pero hasta que no pase una desgracia no van a parar". Cabe recordar que en mayo de 2016 se produjo un incendio en un almacén de Urgencias del centro sanitario, obligando de madrugada a desalojar a 200 de los 450 pacientes hospitalizados.