Calor, polémica, ausencias y reformas

"Yo ayer me la llevé a la piscina. Ya no estaban haciendo nada y para que pasara el día fresquita. Hoy, no podía llevarla, por ejemplo, y la he traído al colegio", relataba ayer una madre a la salida del colegio de su hija en La Granja. Es la tónica habitual en estos últimos días de clase, más aún después de que la Junta de Andalucía haya remitido a los centros una circular en la que se informa de que como medida excepcional las faltas de estos últimos días estarán justificadas y el horario se flexibilizará en caso de así decidirlo los progenitores.

A primera hora de la mañana de ayer era difícil constatar el descenso de pequeños en los colegios. La circular emitida por el ente regional aún no había calado entre los padres y todavía existía confusión al respecto de si los pequeños se podían quedar en casa o acudir a clase. De todas formas, en los corrillos de padres no se hablaba de otra cosa. Los había que apuntaban hacia una solución distinta, "pues los padres que trabajamos no podemos dejar a nuestros hijos en casa", mientras que otros aplaudían la decisión: "Alargan ya demasiado las horas lectivas y lo único que hacen en estos momentos es jugar con agua y demás. Los míos vienen porque se divierten jugando con los compañeros, están bien aquí, pero es justo que no sea obligatorio traerlos".

A pesar de que algunos centros, como el de Guadalcacín, ya enviaron una circular informativa con la noticia a sus alumnos el pasado lunes, la nueva salió a la luz bien entrada la tarde por lo que ayer fue el día fue aparentemente normal en cuanto a faltas y hoy se espera una mayor ausencia de niños. A pesar de todo, algunos progenitores que no se habían enterado del permiso para no llevar a los pequeños al colegio a primera hora de la mañana, fueron a recogerlos en el recreo. Por poner un ejemplo, en el CEIP Elio Antonio de Nebrija fueron más de 12 los alumnos recogidos por sus progenitores, a pesar de que este centro no cuenta con problemas de climatización en sus aulas.

Cabe resaltar que durante estos días en los centros se están realizando diferentes actividades lúdicas para celebrar el fin de curso, en su mayoría relacionadas con el agua. De hecho, los colegios están modificando los horarios de algunas de las actividades que tienen que realizar en el patio del colegio para que los pequeños no sufran el calor asfixiante que se viene produciendo en los últimos días. Ante esto, algunas asociaciones de madres y padres de alumnos jerezanas han propuesto un cambio en el calendario lectivo para que las clases puedan terminar a principios del mes de junio.

El revuelo formado después de la toma de esta medida urgente y la cantidad de denuncias y quejas producidas en redes sociales han hecho reaccionar a la Junta de Andalucía. El ente regional se comprometió ayer a la climatización de forma prioritaria de los colegios que no dispongan de aire acondicionado durante este verano. De la misma manera, Educación pretende elaborar un protocolo en el que se fijen los procedimientos que marcarán la actuación ante situaciones meteorológicas de emergencia. Este protocolo pretende ser efectivo en septiembre y asegurar "una respuesta efectiva e inmediata al alumnado, al profesorado, al personal de administración y servicios y a las familias", según la Junta.

La delegada municipal de Educación, Laura Álvarez, abogó ayer porque toda la comunidad educativa y las administraciones realicen una reflexión sobre el diseño de los centros educativos para reducir las consecuencias de las olas de calor. Tras aplaudir la medida urgente adoptada por la Junta de dar libertad de asistencia a clase en estos días, hizo esta reflexión: "Al igual que se incluyen calderas complejas en los diseños de los centros también deberíamos tener en cuenta el calor que hay en Andalucía". Por ello, demandó que la climatización en los centros escolares sea una "prioridad". Eso sí, apuntó que la instalación de los sistemas de aire acondicionado forma parte de los "gastos de funcionamiento" de las instalaciones educativas.

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) afirmó ayer que estarán pendientes al cumplimiento por parte de la Junta de las promesas realizadas en las últimas fechas. Geli Sánchez, presidenta de la federación, insiste: "La Flampa quiere que se actúe también a largo plazo".

Por último, el sindicato de la CNT ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Consejería de Educación porque entiende que no se están tomando las medidas necesarias en este asunto. Haciendo alusión al Real Decreto 486/1997, disponen con la firma de cuatro centros provinciales -La Ina y San José Obrero, los jerezanos- que se han superado los 27 grados de máxima estipulados para las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.