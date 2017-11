Camas: "Es voluntad del gobierno tener una Banda de Música como Dios manda"

El teniente de alcaldesa Francisco Camas respondió ayer a la última denuncia de la plantilla de la Banda Municipal de Música, en la que aseguraba que el Ayuntamiento "no cubre las bajas" y que "la está dejando morir". "Morir vamos a morir todos. La Banda tiene una situación que viene dada del pleito que mantuvo con el Ayuntamiento y por el que debe formar parte de la plantilla municipal", declaró Camas. El delegado explicó que la primera "consecuencia" es que el colectivo ha quedado "mermado" porque "no todos los componentes por incompatibilidades podían ser empleados municipales". "Es nuestra voluntad tener una Banda de Música como Dios manda, pero no podemos por ley dar de alta a nadie", subrayó el delegado. "¿Necesitan instrumentos? Sí. ¿Necesitan vestuario? Sí. ¿Necesitan un local? Sí. Estamos trabajando en un local en el Mamelón para ese fin. Habrá que buscar una solución, pero seguramente no pase por la lógica que determinadas personas, sino que será por la lógica del Ayuntamiento y sus necesidades", avanzó Camas.