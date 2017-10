Cambio horario con mucha antelación

El tiempo corre a favor de los maestros relojeros artesanos de España, los mejores en su profesión que ayer realizaron el cambio de hora en el Palacio del Tiempo, sólo que con mucha antelación sobre la hora establecida para adaptarse al horario de invierno. Pasaban unos minutos de las once de la mañana cuando los miembros de la Asociación Nacional de Relojeros Profesionales (Anpre), reunidos en Jerez para la celebración de su V Asamblea, retrasaron simbólicamente una hora las manillas de una treintena de relojes del museo, en el que se exhiben casi 300 piezas de gran valor histórico.

El Museo de Relojes de Jerez es para este gremio como un "parque temático", señaló Manel Alabart, presidente del colectivo que por segundo año consecutivo ha elegido el Palacio del Tiempo para su reunión anual. La asociación la integran poco más de medio centenar de relojeros, que lucha por mantener viva una profesión que no cuenta con demasiados adeptos, pero los que hay son grandes admiradores del museo jerezano, "una maravilla aunque muy desconocida".

Alabart es rotundo acerca del supuesto ahorro energético que se logra con los cambios horarios de verano e invierno. "No hay ningún ahorro, pero a nosotros nos viene muy bien porque la gente recupera los relojes de los cajones, ven que no funcionan, que no tiene pila o que falla la rueda para cambiar la hora y tenemos más faena".

Los miembros de la asociación visitaron ayer el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) de San Fernando, el observatorio más antiguo en España que, entre otras funciones, determina científicamente la hora del país. Se trata de "un sitio desconocido en Europa como este museo, al que estamos intentando darle toda la publicidad que podamos porque hay verdaderas maravillas".