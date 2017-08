Campaña del Centro Regional de Transfusión Sanguínea para incrementar las colectas

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) en la provincia de Cádiz continúa su actividad en agosto, con una programación de colectas de sangre que llegarán a 29 poblaciones en el marco de las campañas 'Verano solidario' y #AndalucíaDonaSangre, que buscan concienciar a la ciudadanía de que las necesidades en los centros sanitarios de los derivados procedentes de las donaciones son continuas y están en constante aumento.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células espera alcanzar durante el verano las 9.000 donaciones de sangre en la provincia, para lo cual, ha programado en los tres meses estivales un total de 179 colectas en poblaciones gaditanas, si bien también es posible seguir donando sangre en las sedes de los centros de transfusión, ubicadas en los hospitales de Jerez y Puerta del Mar de Cádiz. Estas colectas se han diseñado específicamente para asegurar "un adecuado abastecimiento durante todo el periodo vacacional", reforzando especialmente los días más críticos que son los que coinciden con las 'operaciones salida' de tráfico (a principios y finales de mes y el 15 de agosto).

Esta misma semana, los equipos móviles del CRTS han estado en Algeciras, Rota, Jerez, Barbate, San Martín de Tesorillo, Medina Sidonia, Puerto Real, Paterna y El Puerto. Para obtener información sobre los lugares de donación, en la web del SAS, en el apartado 'Donar Sangre' (http://lajunta.es/10xtf), se encuentran los horarios y lugares de las campañas en las distintas provincias andaluzas. También se puede utilizar para dicho fin la de la app 'Dona Sangre Andalucía', la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, de descarga gratuita tanto para los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS. Esta aplicación cuenta ya con 10.000 descargas y 1,2 millones de visualizaciones desde octubre de 2016.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario experto, el cual antes de la extracción realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden realizar hasta cuatro donaciones de sangre al año y las mujeres tres.

En la provincia de Cádiz, durante los primeros seis meses del año, se han registrado 15.785 donaciones de sangre y 1.468 de plasma. En este periodo, han sido 344 las colectas organizadas por el Centro Regional de Transfusiones y se han sumado 1.984 donantes nuevos.