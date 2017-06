Canadá, Irlanda y Rusia optan a participar también en Copa Jerez

Paso a paso. Con toda la prudencia del mundo. De esta forma pretenden los organizadores de Copa Jerez que evolucione este ya prestigioso certamen de armonías gastronómicas. Aumentar la nómina de países participantes es un deseo del Consejo Regulador, organizador de un evento que ya ha traído a Jerez a países de tres continentes.

Rusia (que ya participara en la sexta edición del certamen), Irlanda y Canadá cuentan con posibilidades de ampliar el número de países invitados, si bien todo ello dependerá de dos factores importantes, apunta el director general del Consejo Regulador, César Saldaña.

De un lado se encuentra el factor económico. No en vano, celebrar finales previas en más países conlleva un gasto importante y, de otro, contemplar la evolución del mercado del 'sherry' en dichas naciones.

No en vano, Copa Jerez es en cierto aspecto una especie de regalo a los principales mercados de los vinos de Jerez, naciones en las que se tiene la certeza de que el interés por el 'sherry' -y consecuentemente las ventas- están al alza.

Otro país del que no se descarta que pueda participar en el concurso es Japón. Eso sí, las peculiaridades gastronómicas del país asiático provocarían que lo hiciese a modo de exhibición y fuera de concurso. "Las reglas de Copa Jerez marcan que debe haber un entrante, un plato principal y un postre. Este reparto no existe en muchos países asiáticos por lo que sería imposible que compitieran. Ello no es óbice -apuntó Saldaña- para que nos deleiten con su alta cocina". Cabe destacar que en la primera edición de Copa Jerez, celebrada en 2004, ya acudió un equipo japonés (curiosamente cocinando platos chinos) a modo de exhibición. La ampliación de la nómina de equipos se erige en una posibilidad cierta, máxime cuando esta última edición ha encumbrado a este certamen que tiene más peso internacional a cada año que pasa.