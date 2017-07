Te lo digo en tu redonda cara, Pablo Iglesias Turrión: ¡eres un canalla! Es lo que me sale del alma llamarte después de verte en primer línea de la manifestación del 'Orgullo LGTBI' en Madrid, sosteniendo la pancarta en defensa, como el que más, de los derechos del colectivo en cuestión.

Afortunadamente el colectivo LGTBI ha conseguido reconocimiento, aceptación y muchos de los derechos con los que hace unos pocos años sólo soñar parecía un sueño, gracias a la labor de personas, entre las que nunca has estado tú, y gracias también al talante de partidos políticos -PSOE Y PP- que no son como el tuyo. Y tú vas, y te plantas ahí, reivindicando en Madrid -a las cámaras- lo que niegas fuera de Madrid- cuando no hay cámaras-. Tratas de apropiarte de un mérito con el que no tienes absolutamente nada que ver, buscas la felicitación de personas que no te deben nada porque nada has hecho por ellas, sólo ahora, cuando el camino es llano y los logros han llegado, si sabes apuntarte para salir en una foto que se va a velar cuando te reconozca, por oportunista, falso, y despreciable.

¿Defiendes los derechos del colectivo LGTBI? Lo hacemos casi todos, muchos, no desde antes de ayer, si no desde hace mucho tiempo, porque es de justicia, de solidaridad y tolerancia, y de fraternidad, y sobre todo, porque es su derecho. ¿Pero, te pregunto, por qué no haces lo mismo con los derechos de los LGTBI en Irán, donde los condenan a muerte por su orientación sexual, el país que te paga por meter mierda contra España en una de sus cadenas de televisión? ¡Serás hipócrita, y falso, y cínico, y sinvergüenza, y farsante! A eso se le llama coherencia, Iglesias Turrión.

¿Por qué no defiendes también los derechos de los que se manifiestan por la libertad y la democracia en Venezuela? ¿Por qué no sales en defensa de los presos políticos encarcelados por el dictador Maduro, sólo por decir lo que piensan? ¿Por qué no clamas por las 86 personas asesinadas por el tirano a quien si defiendes, miserable? ¿Eso es lo que valen los derechos que te vanaglorias en proteger, el puñado de sucios euros que os hayan tirado a la bolsa Chaves (que en paz no descanse) y Maduro (en mala hora nacido)? Eres falso, muy falso, más que los billetes de treinta euros. De verdad no sé cómo, al menos la mitad de los que te siguen, no se dan cuenta del tipo de pajarraco que estás hecho, porque lo tuyo canta más que una zarzuela de Chueca interpretada por Carmen de Mairena.

Titulo 'Canalla' mi artículo y te digo canalla a ti, así, de pronto, y busco entonces las acepciones de la palabra y leo: "despreciable y de malos procederes" y, estando muy de acuerdo, no lo veo suficiente. Tú eres mucho más que eso, eres mucho peor. Por eso sigo indagando en el diccionario términos que me ayuden a retratarte, y encuentro "bellaco": "malo, pícaro, ruin y despreciable". Me gusta que se repita lo de "despreciable", lo eres al 100%, y me quedo también con "ruin". Y busco "ruin": "vil, bajo, falso, mezquino, de malas mañas, y despreciable". Me vuelvo a quedar con "despreciable", que lo eres, y me gusta lo "de malas mañas", que las tienes, y elijo también "vil" y "mezquino", calificativos que te van, ambos, como anillo al dedo. Y busco "vil": "indigno, infame, bajo, despreciable", y me vuelvo a quedar con "despreciable", que lo eres, y escojo "infame" y "mezquino", el primero, "el que carece de honra y crédito", como tú, que no tienes ni la una ni el otro, y el segundo, "mezquino": "falto de nobleza de espíritu y de generosidad, de condición humana pequeña y diminuta", y eso es lo que también tú eres: de espíritu sórdido y torcido, de nimia condición como ser humano, eres un pequeño grano infectado en el culo de la sociedad española. Pequeño, sin duda, pero, por infectado y por el lugar en el que te asientas, molesto e indeseable.

Me hubiera encantado que te hubiesen corrido a boinazos de "tú" pancarta en primera fila, que te hubiesen echado de donde, por despreciable incoherencia, no debías haber estado, pero entiendo que eso ya es pedir peras al olmo. Me conformo con que alguno, al menos, de los que tienes embobados con tu verborrea incoherente y falsaria, se dé cuenta de quién eres y lo que eres: un absoluto canalla.

PD: ¿Cuántos muertos necesita "Podemos" para condenar a Maduro, el dictador asesino de Venezuela? ¡Ya son 90 !