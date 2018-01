"Cada día tengo más claro que me han tocado desde arriba"

María Terremoto tiene algo distinto al resto. De mirada penetrante, y con una madurez impropia de sus recién cumplidos 18 años, la tercera generación de la saga Terremoto pisa fuerte. En apenas dos años se ha establecido como una de las grandes promesas del flamenco actual, una etiqueta fácilmente atribuible cuando se le escucha cantar. Tiene las ideas claras, y los pies en la tierra y sueña con llegar a componer como su padre. Mientras, prepara su primer disco, su gran objetivo para este 2018.

-Viendo su agenda ha empezado el 2018 igual que terminó el 2017...

-(Risas) Sí, hemos empezado el año con buen pie, con muchas ganas de trabajar en nuestro disco, que es el objetivo más cercano en el que estamos centrados, y bueno, poco a poco.

-Porque el cuentakilómetros del coche de Hugo, su mánager, está al máximo...

-Sí (risas). Fíjate que tiene tres meses y ya lleva de kilómetros... (risas). La verdad es que hemos tenido mucho trabajo, hemos recorrido media España y gracias a Dios no me puedo quejar.

-¿Y cómo lleva eso de viajar, de la vida de artista?

-Mira, yo soy una persona muy casera a la que le gusta quedarse en casita, y los viajes me cansan mucho, más si cabe cuando después hay que cantar. Intentamos irnos con tiempo para descansar, pero es algo que a lo que no me acostumbro.

-Eso es lo peor de su nueva vida, pero ¿y lo mejor?

-Lo mejor es subirme al escenario y cantar, eso me da vida.

-Para una chica tan joven como usted, ¿cuesta dejar de ser María Terremoto y volver a ser María Fernández?

-A mí no, porque soy una persona que cuando me bajo del escenario soy María Fernández. Y María Fernández es alguien a la que le gusta estar en casa, como he dicho antes, viendo una película y cantando, porque me llevo todo el día cantando. A veces me tienen que decir 'shhhhhhh', 'cállate ya' (risas).

-Empezó usted con apenas 16 años. Ahora, dos años después, ¿ha notado cambios en el público cuando se sube a cantar?

-Puede ser, aunque es algo que entiendo porque el público siempre exige. Si te dan un Giraldillo, por ejemplo, es normal que la gente te exija, la responsabilidad es mayor, pero bueno, hasta ahora, cada vez que me subo a un escenario noto el calor del público, me apoya y eso para mí es fundamental. También hay que tener en cuenta dónde cantas. Hay públicos que te dicen más oles, y otros no te dicen nada pero al final se levantan y se llevan un minuto aplaudiendo.

-El otro día me decía Nono Jero que cuando van de viaje se llevan todo el camino en coche hablando de cante...

-(Risas) Sí, es así, me gusta ver cosas distintas, estilos diferentes.

-Dicen los que le conocen que a usted también le gusta mucho el baile, ¿es así?

-Sí, es algo que me encanta. Me gusta mucho ver a las bailaoras de antes, Carmen Amaya, Manuela Carrasco, Matilde Coral, Merche Esmeralda...

-Será porque empezó cantando en el Tablao Cordobés...

-No lo sé, pero allí aprendí muchísimo porque cantar pa bailar te pone las pilas, en compás, en fuerza, es un concepto distinto y lo poquito que he hecho me ha ayudado.

-Casualidad o no, lo cierto es que algunos artistas ya le llaman como invitada. Estará este verano con el Ballet Flamenco de Andalucía en Granada.

-Eso es, es otro proyecto en el que estoy ilusionada. Hablé con Rafael Estévez, me lo propuso y estoy encantada. También estaré en el Festival de Jerez el día 25 de febrero como artista invitada en el espectáculo 'La Paula' de La Lupi.

-Pero su día en el Festival tiene fecha: el 27 de febrero.

-Sí, vamos a estrenar 'Raíces', un espectáculo que se ha hecho con mucho cariño y en el que quiero expresar cuál es mi procedencia, porque me considero de Jerez pero también he aprendido mucho de Sevilla y de Triana.

-Antes me habló del disco, su primer disco que quiere editar en septiembre. ¿Cómo va a ser?

-Bueno, quiero hacer un disco clásico, no voy a salirme de lo que sé hacer, sobre todo porque es el primero y sería un error intentar meterme en un terreno que desconozco. Quizás, porque es algo normal, puede que haga algún tema algo más comercial, pero sin salirme de la línea. Son unos tangos actuales, pero tradicionales. Lo correcto, como digo, es hacer un disco de cante clásico, con sonido de hoy, pero normal.

-¿Y contará con colaboraciones o prefiere que no?

-En principio, quiero contar con las guitarras de Diego del Morao y Manuel Parrilla, aparte de la de Nono Jero.

-¿Cómo se le da el estudio?

-Bueno, tampoco puedo hablar mucho porque he hecho cosas, pero cuando hace tres años cantaba cositas más modernas. Entonces no sabía que mi vocación era esta, y las cosas que he grabado eran más tirando a la fusión. De todas formas, no se me ha dado mal, aunque sé que el estudio es diferente, hay que valorar cosas como la afinación, la pronunciación, las respiraciones...Porque haces así (da un chasquido) y lo captas.

-¿Es exigente consigo misma?

-Sí, a mí me gusta escucharme para ver posibles fallos. Me gusta analizarme y ver lo que está bien o lo que está mal.

-¿Y le pasa lo mismo cuando sube a un escenario? ¿Se prepara todo?

-A mí, cuando voy a cantar, me gusta tener un esquema, pero sí que es verdad que algunas veces hago las cosas que se me apetecen. Hoy en día hay que ir a los sitios con algo estructurado, luego ya lo que son letras y demás, por supuesto que no. Yo canto lo que me sale en el momento, sea el palo que sea.

-Dice la gente que ha tenido la suerte de ver en directo a su abuelo, a su padre y ahora a usted que su cante concentra todo lo de sus antecesores. ¿Cómo lo hace?

-No lo sé, a mí el cante me sale de manera natural. Nunca he trabajado nada, y desde el primer momento en que me subí a un escenario, he hecho lo que me ha salido del corazón. Nunca me ha trabajado la forma de cantar, ni lo haré. Mi manera de cantar es lo que me ha dejado mi padre y mi abuelo y hasta el día que me subí por primera vez a un escenario en el Festival de Jerez no sabía que la tenía.

-En esos meteóricos dos años que lleva como cantaora ha habido momentos claves como aquella noche en el Liceo de Barcelona con Miguel Poveda...

-Sí, estoy de acuerdo. Eso fue algo muy grande, y a Miguel le estaré agradecida de por vida. Yo nunca me había visto en un escenario con artistas de esa magnitud, porque ya no hablo de artistas de nuestro gremio, sino de artistas internacionales: Ana Belén, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Niña Pastori....Eso ha sido un empujón y una experiencia porque aquello no se me olvidará en la vida. Ese teatro tan impresionante, tantísima gente y yo en medio. Lo pienso y me emociono.

-¿Aquello fue equiparable a la seguiriya de la Bienal, con la que ganó el Giraldillo?

-Uff, eso fue distinto. Fueron otras sensaciones, otras emociones y otra responsabilidad. Aquel era mi día, o cantaba bien o cantaba bien (risas). Además, el público era diferente al del Liceo.

-Usted es ahora el estandarte de los Terremoto en el cante ¿Le gustaría llegar a componer como lo hacía su padre?

-Sí, por supuesto. Ese es uno de mis sueños, pero creo que para poder componer hay que pasar muchas etapas en la vida y yo todavía no lo he hecho. Aún tengo que desarrollarlo. Mi padre tenía una facilidad para componer, que eso no lo puede hacer todo el mundo, al menos con alma.

-Ya que habla de esa faceta de su padre. Acaba de terminar la Navidad y sus villancicos se han convertido casi en populares...

-Para mí eso es un orgullo porque sus villancicos son ya parte de la sociedad como los que hizo en su momento el maestro Parrilla. Recuerdo que para componer se leyó tres veces la biblia y se hartaba de ver películas de Cristo. Por todo ese esfuerzo me siento orgullosa. Y eso que hay algunos villancicos que la gente no sabe que son de él. Esta pasada Navidad sus villancicos los han hecho todo el mundo y a mí me llena de satisfacción ver a otros compañeros artistas hacerlos.