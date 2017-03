Cardiólogos alertan sobre los riesgos que conlleva el ejercicio "extenuante"

El hotel Jerez acoge desde ayer y hasta mañana sábado la Reunión Anual de la Sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología, un foro en el que se dan cita cardiólogos, médicos en formación y médicos de Atención Primaria. La organización ha corrido a cargo en esta ocasión de cardiólogos del hospital de Jerez, con Antonio Martín como presidente del comité. Este profesional destacó ayer, entre el amplio programa de ponencias, temas muy prevalentes como son la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca o la fibrilación auricular y sobre todo el abordaje de las numerosas novedades que en cuanto a tratamientos se están produciendo en el último año. "Son avances que están demostrando que mejoran la supervivencia de los pacientes disminuyendo la morbimortalidad, en muchos casos con una calidad de vida muy mejorada". Apunta como ejemplos los nuevos grupos terapéuticos para la diabetes "que están ayudando mucho al control metabólico de estos pacientes" o fármacos que vienen a potenciar los que ya existían para el colesterol. Hay que tener en cuenta que, según este especialista, el colesterol es el que tiene en estos momentos más incidencia en los factores de riesgo cardiovascular. Junto a él, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaco, la obesidad y la diabetes son los otros enemigos del corazón. "Tenemos unos fármacos muy buenos pero se sigue investigando para que sean mejores y este año hay estudios que nos descubren que efectivamente hemos conseguido mejoras terapéuticas para beneficio de nuestros pacientes tanto en el campo de la hipertensión arterial, como en el campo del colesterol", puntualiza este cardiólogo.

Los consejos para mantener un corazón sano son claros: una dieta sana, ejercicio, reducir la obesidad, evitar el tabaco y controlar el colesterol y la diabetes. No obstante, el doctor Martín admite que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es de la muerte súbita, que puede afectar incluso a personas con hábitos de vida saludables. "A veces hay una predisposición familiar, anomalías congénitas que no se conocen y la solución sería cogerlo a tiempo. Luego está también la arritmia, que es la que muchas veces se produce en los deportistas". Agrega que los cardiólogos recomiendan a la población que hace deporte que se haga previamente un chequeo, en el que se pueden detectar muchas de estas anomalías y prevenir problemas. Alerta además sobre lo que llama el ejercicio extenuante. "No debemos ser tan exigentes. Estamos observando un número importante de personas que están abusando físicamente de su cuerpo con la excusa de mantenerse en forma y no es preciso llegar tan lejos para tener buena forma física. Nosotros no recomendamos ese tipo de ejercicio que a veces nos cuentan en la consulta: horas corriendo o en bicicleta o en un gimnasio". Mantiene que, según las guías clínicas, lo adecuado es un ejercicio físico de 30 minutos cinco días a la semana o bien un poco mas intenso 3-5 días a la semana, "pero el ejercicio extenuante en absoluto está aconsejado y puede ser contraproducente".

Las ponencias abordarán adomás otras temas como las cardiopatías familiares, el tratamiento de los pacientes ancianos, teniendo en cuenta que se atiende a una población cada vez más longeva o la continuidad de los cuidados del enfermo, para lo que se precisa una estrecha colaboración entre la atención especializada y la atención primaria. "Hay compañeros que están trabajando mucho en ello y vienen a contarnos su experiencia y explicar los logros que están consiguiendo cuando hay una buena coordinación entre cardiólogos y médicos de familia".

El doctor Martín asegura que las enfermedades coronarias se mantienen bastante estables en cuanto a prevalencia, y se ha conseguido una mayor supervivencia gracias al control de los factores de riesgo. "Lo que ocurre es que también aparecen enfermedades nuevas. Por ejemplo la insuficiencia cardiaca va en aumento pero en muchos casos es consecuencia de que hacemos mejor las cosas. Es decir, los pacientes que antes tenían un infarto normalmente quedaban con mucha discapacidad, hoy estamos viendo muchos pacientes que sufren un infarto y se les revasculariza bien quirúrgicamente o normalmente con los stent y sobreviven muchos años. Eso antes no pasaba, pero estamos viendo que a la larga lleva a un deterioro de la función cardiaca y que ese deterioro le hace llegar a una insuficiencia".