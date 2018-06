Cáritas atendió el pasado año a casi 21.000 personas, un 9% menos que en 2016

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez atendió durante el pasado año a un total de 20.938 personas, de las que 9.120 pertenecen al término municipal de Jerez. Las cifras se han reducido un 9% con respecto a las del año anterior, un hecho que el director de Cáritas, Francisco Domouso, atribuyó a que se está prestando una atención más integral y profunda y no a un descenso de las necesidades. En este sentido, hizo hincapié en que, tras cuatro años transcurridos desde el cambio de ciclo económico, son muchas las familias que no están percibiendo los efectos de la recuperación económica y de hecho, aseguró que el 91% de los hogares bajo el umbral de la pobreza no ha sentido una mejora en sus condiciones de vida.

Domouso, junto con el obispo José Mazuelos, presentó ayer la memoria de Cáritas enmarcada en el Día de la Caridad con el lema 'Tu compromiso mejora el mundo'. Tras hacer entrega del informe de auditoría de la institución al obispo, el director de Cáritas se refirió a las dificultades estructurales del actual modelo económico que impiden acabar con la exclusión social y puso el acento en algunos enunciados que, desde la experiencia de Cáritas, siguen estando presentes. Por un lado, insistió en que la recuperación no llega a todas las familias, pero además, la desigualdad, a juicio de la institución, se ha enquistado, la puerta del empleo está cerrada para muchas personas, el mercado laboral no asegura unas condiciones de vida dignas, las políticas de protección social son insuficientes y la precariedad se extiende como un modelo de vida.

La principal demanda, en el 60% de los casos, es la ayuda para cubrir necesidades básicas

Si se atiende al perfil de las personas que han recibido ayuda de Cáritas Diocesana, se constata un año más que la pobreza tiene rostro femenino ya que el 69% son mujeres frente a un 31% de hombres. En relación a la nacionalidad se observa que el 92% de las personas que han acudido a la institución son españoles y que más del 70% se encuentran en la franja de entre 30 a 64 años, aunque es el tramo entre los 45 y los 65 años el más numeroso.

Profundizando en las principales demandas cabe destacar que el primer lugar lo ocupan las necesidades básicas (59,97%), seguidas por la escucha, ayuda e información (39,49%) y el empleo y la formación (30,15%). Además un 12,70% solicita ayuda por problemas de vivienda y recibos y un 6,9% para gastos sanitarios, especialmente vacunas.

Domouso admitió ayer que Cáritas no llega para atender a todos lo que recurren a la institución y y que hay casos que se tienen que derivar a otras entidades. Aún así, durante el pasado año en lo que respecta por ejemplo a las necesidades básicas se dio respuesta el 75% de las mismas.

Por áreas de actuación, en los proyectos dirigidos a Mayores se atendieron a 84 personas, en los de Mujer y Familia a 138, Infancia y Juventud se dirigieron a 193 y en el de Personas sin Hogar, a través del centro de día 'El Salvador', atendieron a 70 personas.

Domouso hizo una mención especial al área de Empleo, en el que se prestó asistencia a 565 personas, un número superior al del pasado año, tanto en orientación e intermediación laboral como en formación. Las acciones de orientación laboral se dirigieron a 450 personas, se formaron 165 y acudieron a intermediación laboral 164 personas. Resultado de ello, se facilitó la inserción de 70 personas con contrato de trabajo y 34 participantes realizaron formación en el puesto de trabajo, en 13 empresas.

Buena parte de los recursos que obtuvo Cáritas durante el pasado año, 2.768.867 euros, se destinaron a la acogida. Fue la partida más importante, con 1.578.853 euros, seguida de la destinada al empleo (468.371 euros) y la atención a personas sin hogar. En cuanto a los ingresos proceden de las aportaciones de los socios y donantes, un total de 876, las colectas, las donaciones en especie, donaciones y legados, y subvenciones públicas y privadas, que en ambos casos han tenido una subida.

Asimismo, durante el pasado año Cáritas contó con la colaboración de 854 voluntarios y 110 empresas y entidades colaboradoras, a los que monseñor José Mazuelos, agradeció en la presentación, su compromiso.

El obispo pidió una mayor implicación de las administraciones en la generación de empleo y llamó la atención sobre una excesiva burocracia que, en su opinión, lastra la creación de puestos de trabajo. Puso, como ejemplo, casos de licencias para obras que tardan en darse dos años, un plazo, a su juicio, inexplicable.