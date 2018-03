Carreras solidarias por el desierto

A principios de este mes se celebró el Panda Raid. Tal y como su nombre indica, significa: Raid (que recorre gran distancia) y Panda (referido a la mítica marca, con la que se celebra esta emocionante prueba). Además de estos ingredientes, se añade el de la solidaridad, ya que el objetivo de este viaje es el repartir bienes de primera necesidad a los niños que viven en la zona sur de Marruecos.

Desde el día 3 hasta el 11 de marzo tuvo lugar este rally amateur donde 350 coches, cada uno con equipos de una pareja, participaron llevando equipamiento necesario para aquellos que no lo tienen. Es el caso de la empresa Servikalia, dedicada a suministrar productos químicos de limpieza, principalmente a hostelería, lavandería y hoteles. Sus gerentes Javier Acosa y Francisco Ramos cuentan su experiencia con la actividad. Su empresa destinó por segundo año objetos como geles, ropa, comida etc. "Valoras muchas cosas que tienes en tu día a día y que allí no lo tienen", dicen los socios.

Ambos participantes comenzaron la ruta desde el puerto de Motril hasta Nador (Marruecos), una vez allí el recorrido se dividía en distintas etapas, concretamente siete, que en algunos casos ponen a prueba las capacidades físicas y mentales de los equipos. Javier Acosa y Francisco Ramos cuentan que cada día se recorrían entre 300 y 400 kilómetros, un camino largo y complicado ya que era por mitad del desierto. Ponían a prueba su autosuficiencia para cubrir las necesidades más básicas, soportando climatologías extremas y parando en aldeas que encontraban a su paso para abastecerse de suministros mínimos. La organización se encargaba de montar un campamento con todo lo necesario, cada día en un sitio diferente, para que todo el equipo pudiera pasar la noche a resguardo.

El esfuerzo de toda la gente que colabora en este viaje ya ha dado sus frutos en forma de creación de una escuela en una pequeña población de Marruecos en 2017. Este 2018 se ha montado otra de apicultura. Pese a la dureza física y mental que supone una experiencia de esta envergadura, estos dos socios y compañeros aseguran que volverán a repetir, es más, dicen que "ya están contando los días".