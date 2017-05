Carteles para una Feria más solidaria

Diario de Jerezlleva por tercer año consecutivo su tradicional pasión por el arte a su caseta en el Real de la Feria del Caballo. Lo hace para seguir fomentando lo artístico también en estos días de fiesta y, además, con un carácter benéfico. Cinco artistas de la zona han sido los elegidos para que realicen una obra - en este caso un cartel alusivo a la Feria - que se subastará en las próximas fechas navideñas y cuya recaudación irá destinada a la ONG que elija cada autor.

Manuel del Valle, Jesús Jiménez, Antonio Lara, Lola Caballero y Rebeca J. Cirujano han realizado unos carteles que anuncian la Feria desde su punto de vista artístico. "Todos ellos son creadores de reconocida solvencia y dimensión artística. Partiendo de los diferentes planteamientos que anima el arte contemporáneo, los cinco autores expresan, con diversas técnicas, fórmulas expresivas que mantienen expectantes esa visión mediata o inmediata de lo que es la Feria de Jerez", cometa el crítico de arte, colaborador de este Diario desde hace más de tres décadas y comisario de la sala 'ArteaDiario', Bernardo Palomo. "Dichos creadores -añade-, verdaderos profesionales de un arte nuevo, se han rodeado de aspectos que, en mayor o en menor medida, mantienen vivos los postulados referenciales de la Feria. En las cinco obras el espectador podrá encontrar muchos de los esquemas que participan del arte moderno, dejando abiertos los horizontes expresivos y representativos para que ellos formulen una visión particular de lo que supone tan determinante acontecimiento ciudadano".

Para el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, esta muestra "no sólo tiene como objetivo decorar la caseta, sino mostrar el buen arte contemporáneo que se está haciendo en la zona. En la Feria hay tiempo para pasárselo bien y también para ayudar, por ejemplo, con esta cita benéfica, que a partir de esta noche podrán visitar todos los interesados". El delegado de Cultura, Francisco Camas, califica estos carteles de "magníficos, maravillosos. No se puede sentir uno incómodo en un escenario como este. Además, es una estupenda iniciativa benéfica".

Antonio Lara ha subrayado esta iniciativa solidaria y artística del Diario, "que creo que es muy buena idea. Me gusta y sé que por aquí pasan pintores interesantes y buenos. Me encantó cuando me la propusieron". Lola Caballero califica esta iniciativa de "estupenda, cosas a las que siempre hay que decir que sí". Manuel del Valle cree que esta idea benéfica "es estupenda y deberían hacerse más de este tipo". Jesús Jiménez piensa que esta iniciativa "es una buena idea y una oportunidad para que los pintores podamos mostrar nuestro trabajo y ayudar además a una fundación". Rebeca J. Cirujano considera que esta propuesta del Diario "es algo fantástico, es una manera de plasmar el espíritu de la Feria y luego de ayudar a quien lo necesite. En todas estas iniciativas van a contar con mi colaboración".