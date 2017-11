La Cartuja "desahuciada"

"Esto ya no son demandas, esto no es normal. Nos sentimos desahuciados, marginados completamente por el Ayuntamiento". Así de contundente criticó ayer la presidenta de la asociación vecinal 'Azul y Blanca La Cartuja', Rosi Alcobre, el estado en el que se encuentra la barriada, junto a la Constitución (MOPU). El colectivo denunció que el gobierno local "nos tiene olvidados" a pesar de que la nueva junta "enviamos cartas cada 20 días. Lo hacemos así porque nos hemos dado cuenta de que nos responden por teléfono a los 20 días de registrar la petición, así que de esta forma no se olvidan de nosotros. Porque hacer, hacen poco", subrayó la presidenta.

Raro es el tramo de la barriada que no tiene una zona levantada del acerado. El mal estado del pavimento tuvo hace unos días otra 'víctima', un niño del barrio que tropezó con la acera levantada y "se ha destrozado la cara entera". "La plazoleta tiene un cerro de basura que no te cuento y aunque pedimos a los vecinos que no tiren las cosas al suelo nos dicen que es que las papeleras están repletas. Es que es increíble. Vienen a barrer cada quince días, pero cada vez es una fase de la barriada (son tres) así que en realidad nunca está limpia", señaló Alcobre.

No descartamos movilizarnos. Esto es un punto muy fuerte de tráfico en la ciudad"

Falta de alumbrado público, escaleras sin escalones y zonas verdes sin podar son otras de las reclamaciones que el colectivo enumeró durante su análisis del barrio. "Tenemos un jardín junto a la parada de autobuses... Hasta 15 veces hemos llamado para que vengan a podar y lo que nos dicen es 'ya iremos'. Si vas andando por la acera tienes ya que esquivar las flores", describió Alcobre, al tiempo que declaró que "llegamos a decirle que nosotros contratábamos a gente para la poda de los árboles, y lo que nos dijeron desde el Ayuntamiento es que la multa que nos podía caer era monumental. Así que ni lo hacen, ni nos dejan hacerlo".

"Tras mucho pelearlo lo único que nos han arreglado han sido cuatro farolas. Hemos llegado a mandar un escrito con más de 40 fotografías de cosas urgentes en la barriada y nos dijeron que al verlo fue un técnico del Ayuntamiento. Como si nosotros fuéramos a inventarnos las cosas... Tras comprobarlo, nos informaron de que íbamos a entrar en un proyecto para haber si nos pueden arreglar algo. ¿Eso es una contestación? Llevo poco tiempo en el cargo y estoy alucinando", declaró la presidenta.

La asociación 'Azul y Blanca La Cartuja' adelantó que de no tener una respuesta real y efectiva por parte del Ayuntamiento a sus reclamaciones, "no descartamos movilizarnos. Esto es un punto muy fuerte de tráfico en la ciudad y cuando el hambre aprieta, el ingenio se agudiza".