Casado sobre la elección de los candidatos del PP en 2019: "No voy a meterme en un lío"

Durante una visita a las instalaciones de Proyecto Hombre en la avenida de La Serrana, el vicesecretario de comunicación de la ejecutiva nacional del PP, Pablo Casado, fue preguntado por el proceso de designación de los candidatos municipales de esta formación para las elecciones de 2019. Sin embargo, el dirigente popular señaló que aún no es el momento para hablar de ello puesto que se están en proceso de culminar el periodo de congresos provinciales y locales. En presencia de algunos posibles alcaldables, entre ellos María José García-Pelayo (Jerez) o Teófila Martínez (Cádiz), dijo: "No voy a opinar de María José ni de Teófila porque no quiero meterme en un lío pero ellas saben de sobra mi admiración hacia ellas y hacia lo que han hecho". En este sentido aseguró que la dirección nacional de los populares se siente "muy agradecida y volcada" con la ejecutiva provincial del partido, destacando también la figura del subdelegado de gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, presente en el acto. "La percepción que tenemos es que el PP va muy bien en la provincia", aseguró.

Acto seguido, mostró su convencimiento de que "los jerezanos no están contentos con su ayuntamiento y su gobierno porque hay que recordar que no ganó las elecciones". Cuando casi duplicas en concejales a la segunda fuerza y la segunda fuerza se alíe con todo el mundo para que no gane la alcaldesa que los jerezanos querían o en Cádiz que pase lo mismo, es algo que será legal pero que nosotros vamos a seguir reclamando y recordando", enfatizó.

Para acabar, aseguró que en la provincia su partido tiene "muy buenos líderes". Por ello reclamó al PSOE y Podemos que den el relevo "a quien sabe gobernar".