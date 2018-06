Ceain atiende a otros 6 inmigrantes "en situación lamentable y desorientados"

Técnicas y voluntarios del Centro de Acogida de Inmigrantes Ceain atendieron ayer a seis jóvenes subsaharianos, según afirma la asociación, "en una situación lamentable de desprotección y desorientación, fruto de la falta de previsión de las autoridades competentes". Estos inmigrantes que han llegado hasta Jerez se suman a otros siete jóvenes que el pasado jueves fueron atendidos por trabajadores de Accem, una organización que también trabaja con este colectivo.

Desde Ceain indicaron que "tras el periplo desde sus países de origen hasta nuestras costas y la detención en calabozos policiales colapsados, les esperaba el abandono". En el caso concreto de las personas atendidas ayer, venían desde San Fernando, donde habían permanecido en la comisaría y ya en la calle habían deambulado por diferentes lugares, llegando finalmente a Jerez. Al parecer hicieron a pie el camino hasta Cádiz y desde allí se desplazaron en tren a Jerez, después de que alguien les comprase el billete. Gracias a la traducción de una de las trabajadoras de Ceain, pudieron conocer que habían llegado a España en una embarcación tipo 'toy'.

Ceain ha atendido sus necesidades más inmediatas como la alimentación, orientación sobre sus derechos y el contacto con familiares o amigos, tal como pidieron algunos de ellos. De igual forma, gracias al trabajo en red con entidades como Accem o Tharsis Betel, se consiguió a los jóvenes un alojamiento provisional, ya que en ese momento Ceain no tenía plazas disponibles.

Desde la organización indicaron que "como otras decenas de inmigrantes en esta misma situación en la provincia, estas personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto a los derechos humanos". El director de Ceain, Francisco Morales, calificó de inconcebible que no se haya previsto una situación de este tipo, y afirmó que si hubiese existido un plan y una coordinación, no habría que hablar ahora de entidades que están desbordadas en toda la provincia para atender a estas personas. "Los temas se desbordan porque no ha habido previsión. En las comisarías les identifican y los sueltan a su suerte, teniendo en cuenta que son personas muy vulnerables".

Desde Ceain insistieron en que "Inexplicablemente no se ha contado ni coordinado un dispositivo de emergencia con ayuntamientos y entidades sociales para que hubiéramos podido estar preparados y dar una atención digna a personas que ya han pasado por demasiadas calamidades y situaciones de vulnerabilidad". Ante la certeza de que la llegada de inmigrantes se va a incrementar con el verano, Ceain reclama al Gobierno central que articule un plan y un protocolo de asistencia con los medios necesarios en coordinación con ayuntamientos y entidades sociales, "de forma que estos episodios no se vuelvan a repetir".