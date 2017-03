El Centro Tecnológico del Motor no está aún incluido en la ITI

El PP criticó ayer que el proyecto del Centro Tecnológico del Motor no se ha elevado aún a la comisión provincial de la ITI (Inversión Territorial Integrada), tal y como ha tenido conocimiento tras una pregunta parlamentaria sobre este tema. "En la contestación la Junta nos habla de la importancia del Centro del Motor y de la implantación de empresas vinculadas y dice que se ha encargado un proyecto para ver cuál es la dimensión de este centro y que después se elevará a la comisión provincial de la ITI", señaló Saldaña, mostrando su disconformidad con la respuesta ya que, según dijo, muchos proyectos han ido directamente a la comisión provincial para su aprobación sin necesidad de informes previos. "No es de recibo que se lleve un año hablando del Centro Tecnológico del Motor y que a día de hoy todavía no haya sido elevado a la comisión. Por eso vamos a pedir en el Parlamento que se eleve de manera urgente. Hasta que no esté aprobado todo lo que se hable de este centro son fuegos de artificio".

Igualmente Saldaña expuso que en otra respuesta parlamentaria la Junta afirma que aún está estudiando cuál será su aportación al Mundial de Superbike y recriminó al gobierno local que haya vendido esta colaboración cuando aún no está asegurada. "De hecho el evento está incluido en la programación del año del circuito sin que la Junta haya concretado su aportación". El portavoz popular aprovechó también para criticar que en año y medio el PP ha presentado 13 escritos solicitando información sobre asuntos del circuito, sin obtener respuesta por parte de Cirjesa.