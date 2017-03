Un Centro de Transfusión Sanguínea al 50%

Profesionales del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS), con sede en el hospital de Jerez y desde donde se abastece de sangre a todos los hospitales de la provincia y de Ceuta, pusieron ayer de manifiesto la precariedad laboral que sufren en algunos casos desde 1989, el año en el que empezaron a funcionar estas instalaciones. Lo hicieron durante una concentración convocada a las puertas del hospital, respaldados por representantes del Sindicato Médico y del Sindicato de Enfermería, tras la que hicieron un recorrido por el exterior del recinto hospitalario. Tanto médicos como enfermeros del CRTS siguen manteniendo contratos de media jornada, a diferencia del resto de profesionales del centro: técnicos de laboratorio, administrativos, auxiliares administrativos y la dirección, que sí están contratados al 100%. "Venimos reivindicando desde hace muchos años que nos parecía injusta nuestra situación y en todo momento nos decían que en Sevilla ponían muchas pegas para ampliarnos la jornada, pero ha llegado a un punto, cuando ha empezado el proceso de interinización, en el que estamos viendo cómo mucha gente con menos experiencia que nosotros, muchos menos años trabajados, por estar dos años en un puesto tienen una interinidad al 100% mientras que en nuestro caso hay compañeros que están desde que se abrió el centro con interinidades al 50%", lamentaba ayer una de las enfermeras del CRTS.

No es el único problema que ayer denunciaban. Los profesionales señalaron que la seguridad en su trabajo también deja mucho que desear. Los vehículos en los que diariamente recorren la provincia para realizar las colectas de sangre tienen algunos hasta 20 años de antigüedad. "Están en muy malas condiciones. No tienen mantenimiento propiamente dicho sino que cuando tienen un fallo los llevan al taller y allí están muchísimo tiempo. Esta semana se está saliendo con una furgoneta pequeña y un taxi porque no hay vehículos sustitutivos". El centro dispone de tres furgonetas para las colectas, un autobús, que suele estar aparcado en el hospital y una furgoneta más pequeña que es la que utilizan cuando no hay otra disponible. Debido a su escasa capacidad -sólo pueden viajar dos personas y el material- el resto del personal se tiene que desplazar en taxi.

Los contratos al 50% se mantienen desde que se abrió el centro en el año 1989

Los profesionales se quejan también de la ausencia de conciliación de la vida laboral y personal. "Sabemos cuándo empezamos pero no cuándo vamos a terminar, no se respetan los descansos de 12 horas entre un turno y otro, teniendo en cuenta que aunque la donación termina a las 9 y media en invierno, mientras haya donantes tenemos que estar ahí. Hay veces, como ha pasado hace dos semanas, que los compañeros han estado pinchando hasta cerca de las 11 de la noche y luego tienes que volver. Y tampoco tenemos derecho a parar 20 minutos durante la donación para desayunar o tomar un café por la tarde, tenemos que esperar a que termine la donación para poder hacerlo".

Reconocen que al tratarse de un plantilla pequeña, cerca de 20 personas entre médicos y enfermeros, han podido ejercer hasta ahora poca presión -"ni se nos ve ni nos escuchan"- hasta que ayer decidieron plantarse con una protesta, más cuando, según aseguran, en la mayoría de los centros de transfusiones de Andalucía, los profesionales, que también empezaron con contratos al 50%, han ido pasando de forma escalonada al 100%.

A todo ello se unen otras cuestiones como los uniformes. Afirman que después de muchos años sin ellos este año tuvieron que pedir por escrito que les diesen ropa de trabajo. Una de las enfermeras sostuvo que "en 20 años que llevo trabajando creo que me han dado uniforme tres veces, y los que nos daban era un pijama de hospital y una bata, cuando hay que tener en cuenta que nosotros estamos en la calle, sufrimos las inclemencias del tiempo, nunca hemos tenido un uniforme adecuado y completo, ni ropa de agua propiamente dicha".

Si bien la ampliación de su jornada no supondría quizá la programación de más colectas, entienden que sí beneficiaría a los propios donantes. "Ahora mismo vamos a las colectas un grupo muy reducido de personal y el trato que podemos ofrecer a los donantes no es el óptimo. Si tienes que atender entre dos enfermeros seis camillas y 60 o 70 personas no das abasto. Y luego el acumulo de trabajo se presenta en unos picos puntuales del horario y no te puedes dividir".