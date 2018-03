Cerca de 60 litros en menos de una hora anegan numerosas zonas de Jerez

En la retina de la mayoría de los jerezanos quedan grabadas las habituales inundaciones, todos los inviernos desde hace décadas, de las calles Porvera, Larga, Honda, Medina, Merced y plaza del Arroyo, entre otras. Que baje el 'río' cuando cae la tromba de agua es casi automático.

La borrasca 'Félix', anunciada por la AEMET y que ha obligado a activar la alerta amarilla por lluvias en la provincia, dejó ayer un reguero de calles inundadas en la ciudad, especialmente en las zonas Centro, Noroeste y Sur. De hecho, el servicio de Emergencias 112 Andalucía atendió en torno a 25 incidencias en Jerez, según informó este servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta en un comunicado. La mayoría de dichos avisos se concentraron entre las 11,00 y las 12,30 horas, cuando el centro de coordinación respondió a las solicitudes de los ciudadanos que alertaban de problemas en el alcantarillado público, anegaciones de calles y algunas viviendas, sótanos y locales, así como balsas de agua en la carretera, a causa de las lluvias caídas en esa franja horaria. La Agencia Estatal había previsto 20 litros por metro cuadrado en una hora para el día de ayer, y de 11 a 12 horas se alcanzaron los 23,4 litros por metro cuadrado en La Parra. Sin embargo, se llegaron a los 60 en menos de una hora en el casco urbano. Según bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz, las llamadas al 085 se mantuvieron hasta las 13,00 horas, y precisan que Jerez ha sido "la localidad mas afectada".

En apenas dos horas, desde las 11,00 de la mañana los bomberos efectuaron hasta 14 salidas por emergencias relacionadas con el encharcamiento de calles, avenidas y locales particulares. Los bomberos también fueron requeridos en otras partes de la ciudad, como la zona Sur, en la avenida de Puertas del Sur y la Liberación, así como la zona Noroeste en la avenida Europa y Olimpiadas, y en otras cercanas como la avenida de la Universidad. La Asunción fue otro de los barrios que ayer vieron sus calles inundadas. El presidente vecinal Francisco Soto declaró que "esto es impresionante. La calle Albadalejo, La Paquera... Todas las aguas del centro vienen para La Asunción y esto es un caos". Ya ocurrió lo mismo en las pasadas inundaciones del mes de octubre y Soto reconoció que "cada vez que haya estos porrazos de agua sabemos qué viene por mucha poceta que se levante. Todo está a tope".

Además, las fuertes precipitaciones inundaron las vías principales de acceso al Polígono Industrial de El Portal, que permaneció cerrado al tráfico, y donde se quedaron algunos conductores atrapados en sus vehículos, al igual que en La Asunción y en el puente de la Circunvalación. En cuanto a la red viaria, se observaron balsas de agua en la N-IV y en algunos tramos de la autovía, unas incidencias de las que se informó puntualmente a los servicios municipales, a Mantenimiento y a los bomberos para la reparación de los problemas causados por efecto de las precipitaciones, muchos de los cuales ya están resueltos. En la zona Rural, la teniente de alcaldesa, Carmen Collado, destacó la inundación de un barrio de Guadalcacín por la crecida de un arroyo, cuyo caudal bajó a las 16 horas.

Concretamente, según informó ayer el Ayuntamiento, entre los servicios efectuados ayer destacan la intervención en la avenida Blas Infante, frente a Navarros Hermanos, por socavón de grandes dimensiones que pone en peligro la circulación, por lo que se colocan vallas y luminosos para evitar accidentes y problemas de tráfico. En la avenida de Rota, detrás del Tanatorio, por valla publicitaria con riesgo de caída. Inundaciones en las avenidas Moreno Mendoza y Cantos Ropero, calles Santa Bárbara, Pilar Paz Pasamar y Francisco Riva en garajes; en avenida La Pepa por puente inundado, y se realiza corte en ambos sentidos sin tener que rescatar a nadie. También huno inundaciones en el puente soterrado en la avenida Las Olimpiadas, para ello es necesario el servicio de Bomberos para ayudar a una señora atrapada en el interior de un vehículo, al no percatarse de la profundidad del agua. También se anegaron los accesos al polígono El Portal en ambos sentidos, y se corta el acceso en el tramo de Cantos Ropero, frente a MercaJerez. En la avenida Tío Pepe hubo inundación en la zona de acceso que afectaba a la vía y al acceso a la Venta Antonio. Fue necesario ayudar a sacar vehículos estacionados. También hubo comprobación de una tapa de registro abierta en la confluencia de calles Mallorca e Ibiza.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, y su equipo de Gobierno han visitados algunos puntos de la ciudad, tales como las instalaciones deportivas de Chapín, para supervisar los efectos del temporal. El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, apuntó que en esta ocasión, como no ha intervenido el viento, sólo ha habido que lamentar inundaciones puntuales y no caída de árboles. "La situación se normalizó rápido por la intervención de Urbaser, Parques y Jardines y Aquajerez. Y en la calle Medina se evitaron inundaciones porque los comerciantes levantaron las alcantarillas". Díaz justificó las inundaciones con que "60 litros en menos de una hora no hay red en toda España de saneamiento que lo soporte", algo que pone en evidencia la capacidad de dicha red. Respecto a la habituales anegaciones de las calles del centro dice que Porvera canaliza todo lo que viene de Ancha, Pozo del Olivar, Icovesa, La Plata... Y va a su cauce natural y uno de ellos es La Canaleja". Díaz aseguró que se van a limpiar todos los imbornales, "especialmente de las zonas más conflictivas para reducir los efectos, ya que hasta finales de mes se esperan dos borrascas más".

Por su parte, el gerente de Aquajerez, Enrique Reina, dijo que las inundaciones de ayer no fueron tan graves "como las que sucedieron en octubre". Reina destacó que dichas anegaciones han sido causadas por la cantidad de agua, "porque cuando llueve más de cierta cantidad en un periodo determinado de tiempo las infraestructuras son incapaces de desaguar tanto. Si fuera por problemas de tuberías las zonas se quedarían inundadas después de llover. Hay más problemas de limpieza en los imbornales después de llover que antes". Para mitigarlos, Aquajerez tiene desde ayer y para hoy cuatro equipos de trabajadores limpiándolos en los puntos más problemáticos en previsión de nuevas lluvias.