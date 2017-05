RAZA:CANICHE

TAMAÑO:PEQUEÑO

COLOR:NEGRO

EDAD:12 AÑOS

Llegó a la Protectora No Me Abandones el verano pasado cuando lo rescatamos de la triste y mísera vida que llevaba. Estaba en bastante malas condiciones, sin higiene. Bajo un manto de pelo se ocultaban sus ojitos marrones que lagrimeaban y no se adaptaban a la luz, pues había estado demasiados años atado en la macetilla de un edificio cualquiera, en la oscuridad, sin compañía, ni cariño, ni distracción o atención alguna, sólo mirando contra la pared y durmiendo sobre el frío suelo en una fina manta. Parecía que tenía algún problema en sus patitas, pues nunca había estado suelto, corriendo o simplemente paseando pero no era así y pronto el movimiento, la libertad y los mimos le hicieron recuperar su sicomotricidad y corre que se las pela, sobre todo cuando ve cualquier hueco por el que salir de la protectora ya que Chico, pide a gritos una casa y estar en la calle, necesita recuperar el tiempo perdido. A pesar de estar casi toda su vida así y de sus años… es un perrito que está totalmente sano.

Cuando llegó a nuestras manos, como es normal habiendo vivido lo que él había vivido, era algo arisco y poco sociable, tenía miedo, desconfiaba y te advertía con un gruñidito, por otra parte inofensivo 'Chico el abuelito gruñón'.

Nunca antes había tenido atención ni cuidados, no había experimentado estar libre sin cadena y ¡no sabía que podía correr o jugar! Tampoco que le gustan las caricias y los mimos. Desconocía que se puede confiar en las personas y que existe un lugar donde sentirse protegido y seguro.

Al principio era toda una odisea, meterlo en su chenil o hacerle alguna cura en sus ojos o simplemente intentar cogerlo en brazos… Protestaba, gruñía y como buen perrito pequeño, todo lo que le falta de tamaño le sobra de carácter.

Incluso con los perros grandes ¡no se achica!, aunque se lleva bien con todos, pues es el abuelito de la protectora y él se hace respetar.

Hoy en día Chico es un perrito precioso, está peladito y ya se pueden apreciar sus bonitos ojos negros, ha mejorado en todos los sentidos, camina y corre sin dificultad ,entra en su chenil sin protestar, poquito a poco confía en las personas, es más demanda que lo cojas en brazos y le encantan los mimos y caricias. Aún así le queda todavía un poco del camino y este pasa por tener una casita y que, con cariño y paciencia, será un" abuelito adorable".

Como es tan pequeño y viejito lo único que quiere es estar tranquilo y sentirse seguro. Por ello hemos hecho un recordatorio de Chico pues está mayor y consideramos que el refugio no es su lugar para pasar sus últimos años. Especialmente ahora que es por lo que actualizamos el caso de Chico, ya que la semana que viene le operan de la cuarta y quinta vértebra para mejorar su calidad de vida. Tiene casa de acogida para su recuperación pero Chico no debería volver a la protectora y encontrar su hogar definitivo, aquel en el que vivir todo lo que no ha podido hasta ahora. Da pena verlo en invierno siempre tiritando de frío por eso le ponemos su abrigo impermeable turquesa con el que está guapísimo.

Estamos deseando que llegue el día de adopción para Chico, ya le toca y merece saber lo que es dormir en una casa calentito, tener un buen hogar, el cariño y cuidados de la persona adecuada para él.

¡¡URGE!! una adopción responsable, persona o familia adecuada a sus necesidades, que tenga experiencia en tener animales y paciencia pues es un perrito mayor… pero, lo más importante, que tenga un buen corazón y ganas de ayudar.

Para más información y personas interesadas en adoptar:

A través de la página www.nomeabandones.org, Facebook 'Protectora de animales No Me Abandones Jerez' o bien en el número contacto: 675 48 59 92. GRACIAS!!

Rita Valido Ruano

(voluntaria de No Me Abandones)