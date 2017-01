Cien personas se dan cita en la primera jornada del 'Baile de Mayores' en la zona Sur

Más de 100 personas mayores participaron este pasado domingo en la primera cita del 'Baile de los domingos', que se celebró de 17 a 21 horas en el Centro de Participación Activa de la Zona Sur. Se trata de una actividad muy demandada por este sector de la población y que tras años de ausencia se ha retomado por parte del Área de Acción Social. Este primera tarde del 'Baile de mayores' contó con la participación de la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado.

Tras la celebración de esta actividad, los mayores que acudieron se mostraron contentos, tanto por el hecho de que se haya retomado como por el nuevo espacio elegido para su desarrollo. En ediciones anteriores, esta iniciativa de ocio se celebraba en la Sala Paúl, pero en el seno del Consejo Local de Mayores celebrado el pasado 15 de diciembre se acordó elegir el Centro de Participación Activa de la Zona Sur para la celebración de estos bailes.

Se tomó esta decisión al no existir otro equipamiento público más céntrico que ofreciera las condiciones de aforo y de disponibilidad necesarias, y no se pueden celebrar en la Sala Paúl porque este espacio cuenta con su propia programación, dirigida a los jóvenes, y no se podía garantizar su uso todos los domingos.

Asimismo, se eligió el Centro de Participación Activa de la Zona Sur porque cuenta con una buena conexión a través del transporte público, con las líneas de autobús 1, 8 y 9, y además dispone de fácil aparcamiento en el entorno.

A partir de ahora, los mayores podrán disfrutar del baile y de la convivencia como alternativa de ocio todos los domingos por la tarde, de 17 a 21 horas. Cabe destacar que además cuentan con un servicio de cafetería a precios económicos.

La alcaldesa se mostró ayer muy satisfecha por la "buena acogida que esta nueva edición del baile había tenido entre la población de personas mayores, y espero que a partir de este primer domingo, vaya creciendo el número de personas que decidan participar en esta oferta de ocio. Es cierto que el Centro de Participación Activa ofrece unas instalaciones inmejorables, pero son ellos, los mayores, los que dan un carácter especial y único a esta actividad".