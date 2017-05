Ciudadanos dice que "la mejor Feria de España tiene todavía margen de mejora"

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos Jerez Mario Rosado compareció ayer en rueda de prensa para valorar la celebración de la recién celebrada Feria del Caballo 2017. Rosado subraya que "es todo un acierto que la Feria se celebre de sábado a sábado, pero a pesar de ello nuestra feria se sigue viendo marcada negativamente con la repetición de conductas e incidencias desagradables. La mejor Feria de España tiene todavía margen de mejora".

El paseo de caballos es un aspecto que el edil de la formación naranja quiere destacar y apunta que "nuestro paseo de caballos es nuestra seña diferenciadora sobre otras ferias y hay que seguir mejorándolo". Por ello, indica que habría que modificar el artículo número 5 sobre los enganches y carruajes particulares del paseo de caballos o bien aumentar las preceptivas inspecciones oculares o una modificación de los requisitos de acceso al recinto ferial, "tal y como podría ser la vestimenta de los cocheros y lacayos, las condiciones físicas del caballo, guarnicionería, estado del enganche… Todo ello para proyectar una imagen fiel y acorde a la importancia de nuestra Feria del Caballo".

Rosado muestra su total desacuerdo ante el subarriendo de casetas que se produce durante la Feria, "una situación que es vox populi y que el gobierno municipal sigue sin ponerle remedio. Yo le preguntaría a los miembros del gobierno si un catering de fuera de Andalucía tiene que abonar una cantidad importante por explotar una caseta, ¿qué tiene que hacer para recuperar su inversión y sacar un mínimo de rentabilidad…? La respuesta es clara: subir los precios". En este sentido, Rosado aclara que "no vamos a entrar a valorar si los precios son más o menos elevados, pero sí que no engañen a los ciudadanos y para ello hay que exigir que la lista de precios esté expuesta en lugar visible". En este caso, Rosado manifiesta que los 900 euros de sanción que recogen las actuales ordenanzas no son suficientes para persuadir al titular de la caseta de transmitir la titularidad o subarrendar la caseta.

La música en las casetas es otro aspecto que entró a valorar: "Hemos sido testigos un año más de que hay casetas que superan los decibelios permitidos en las ordenanzas, y para poder controlarlo proponemos al gobierno que se incluya obligatoriamente en las próximas ordenanzas limitadores de decibelios".

Además, denuncia que desde el Ayuntamiento "hay que poner freno al tradicional botellón juvenil, ya que no podemos tolerar que una feria de las características y singularidades tan especiales que tiene la nuestra, vea dañada su imagen al permitir que los jóvenes hagan botellón en medio del recinto ferial. Ni es el momento ni es el lugar".

La accesibilidad es otro asunto que denuncia Ciudadanos ya que "una vez más volvemos a ser testigos de la escasa accesibilidad que existe en el Real, tenemos que ser serios en este tema y apostar para que nuestra Feria sea ejemplo de accesibilidad" .