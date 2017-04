Ciudadanos y PP no apoyarán la propuesta contra las 'paragüeras'

La propuesta de Ganemos de instar a Dorna a que elimine el papel de la mujer florero dentro del Gran Premio de España, que se celebra en el Circuito de Jerez los días 5, 6 y 7 de mayo, no ha tenido demasiado calado entre los grupos municipales presentes en el consistorio jerezano. A pesar de que Izquierda Unida y el Partido Socialista aún tienen que estudiar la propuesta que se pretende llevar a pleno el próximo jueves, PP y Ciudadanos no comparten un documento donde la libertad de elección parece ser el matiz a debatir. Desde el Partido Popular apuestan por una abstención ante la propuesta contra las 'paragüeras' y en Ciudadanos creen que como está formulada es "atentar a la libertad de cada uno", por lo que harán una enmienda para aclarar algunos términos.

"Nosotros tal y como está planteada la propuesta no la compartimos", afirmó ayer Carlos Pérez, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. La formación naranja cree que habría que matizar algunas de las proposiciones que Ganemos quiere llevar a pleno el próximo jueves en este tema: "La intención es presentar algún tipo de enmienda para que la propuesta no quede tal y como está ahora. Desde nuestro punto de vista lo que hace es atentar a la libertad de cada uno -de cada hombre y mujer- a ponerse lo que crea conveniente sin molestar a los demás. Además, pensamos también que es una propuesta muy generalista que no concreta mucho, porque en los propios documentos aparece que lo que se quiere prohibir son ciertas prácticas. Queremos concretar cuáles son estas prácticas". Como ya ha quedado reflejado, la formación liberal no entiende bien a Ganemos: "No sabemos si quieren prohibir a las azafatas o si quieren taparlas, que desde nuestro punto de vista sería muchísimo peor. Entonces, lo que queremos con esa enmienda es concretar un poco para que haya algo más de consenso". "Abogamos por la libertad de decidir de los hombres y mujeres siempre que se cumplan las leyes y no moleste a nadie", afirmó Carlos Pérez: "Por eso decía que la propuesta en sí es un atentado a la libertad de la trabajadora, de las agencias de modelos, de azafatas y azafatos de imagen a ponerse lo que crean conveniente, porque al fin y al cabo es el trabajador el que decide lo que se pone".

PSOE e IU aún tienen que deliberar su postura antes de dar su voto el jueves en el consistorio

Por su parte, el Partido Popular optará por la abstención. "Podemos entender ciertos planteamientos y que hay personas a las que no les gusta tal y como está establecido ahora. Pero, por otro lado, entendemos que se tiene que basar en la libertad de las personas", establecía Antonio Saldaña, portavoz adjunto popular, antes de continuar: "Pensamos que tampoco es un debate muy relevante que deba tener un protagonismo especial".

Desde el PP piensan que "es cierto que sería lógico y razonable que hubiera una tendencia, no de prohibir, sino a que -la petición- no fuera vinculada única y exclusivamente a lo que es la mujer, sino que indistintamente se pueda hablar de hombres y mujeres que puedan participar en los Grandes Premios". "Simplemente que se permita la libertad y que exista igualdad, porque es la realidad del día a día. La sociedad es igualitaria", afirmó Saldaña.

Por último, cabe destacar que las formaciones de izquierdas del Ayuntamiento, PSOE e IU, no han valorado aún qué hacer . Izquierda Unida no tiene claro lo que hará y los socialistas, por su parte, se reunen mañana lunes por la tarde para valorar todas las propuestas que se llevarán al pleno el jueves.