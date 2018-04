Ciudadanos atribuye a su presión que Griñán esté en el banquillo

Ciudadanos se atribuye el mérito. Considera que el hecho de que el ex presidente Griñán esté sentado en el banquillo de los acusados por el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta es "gracias a las exigencias" que el partido naranja incrustó en el acuerdo de investidura con la presidenta Susana Díaz, "tanto sobre él como sobre el ex presidente Manuel Chaves para que entregaran sus actas y respondieran ante la justicia ordinaria". Así lo ve el jefe de filas de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, que no dejó pasar ayer la ocasión para lamentar los "muchos años de retraso" que arrastra el caso.

C's y su máximo responsable en la comunidad lo siguen teniendo claro, para ellos no hay ningún tipo de dudas: en este caso y en el de los cursos de formación hay responsabilidades políticas. No obstante Marín expresó su "pena y tristeza" por que Andalucía siga ocupando titulares por situaciones como esta.

El líder de C's en Andalucía expresó su respeto absoluto y el de su partido a lo que "decida la justicia siempre", que se puedan manifestar los imputados sobre lo ocurrido en la trama de los ERE y que finalmente haya una decisión judicial lo antes posible. Este proceso, según el dirigente naranja, se ha alargado demasiado en el tiempo y los andaluces necesitan respuestas sobre qué sucedió con estos fondos públicos, sobre cómo se gestionaron y si hay responsabilidades penales. Por ello, Marín reclamó un "poco más de celeridad" para cerrar el capítulo en los tribunales.

Por su parte, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, abundó en que el PP y el PSOE no afrontan la corrupción y se resisten a "asumir responsabilidades" por los casos que les afectan, frente a lo cual C's"impone una nueva forma de hacer política" que "no gusta a los viejos partidos". Villegas lo ilustró con el caso de Chaves y Griñán, que "si no fuera por Ciudadanos habrían seguido en sus cargos de diputado y senador, respectivamente, ensuciando el buen nombre de las instituciones".