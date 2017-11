Ciudadanos denuncia el estado de los tótems informativos que hay en el centro de Jerez

"Una imagen vale más que mil palabras". Son palabras del portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, tras haber recorrido algunas de las calles más transitadas de la ciudad y comprobar que los tótems informativos situados en estos puntos presentan daños por vandalismo y deterioro, "ofreciendo una imagen lamentable a los visitantes", en opinión de Carlos Pérez.

El portavoz de Ciudadanos se ha dirigido a la alcaldesa, Mamen Sánchez, para exigirle que "si quiere conseguir un turismo de calidad para Jerez que lo demuestre con hechos y no con palabras". "Una ciudad como Jerez debe apostar por la excelencia y para ello hay que mostrar interés y ganas, actitud que lamentablemente no vemos en la máxima representante del área de turismo", indica Carlos Pérez, quien continúa diciendo que "habría que empezar a cuidar cada detalle, y lo decimos porque hemos paseado por las calles del centro y hemos comprobado la mala imagen que ofrecemos a nuestros turistas al no encontrar ni un sólo tótem informativo en buen estado".

Calle Larga, Santo Domingo, calle Arcos, Consistorio…, han sido algunos de los puntos que los miembros de Ciudadanos Jerez han visitado para comprobar in situ el estado de los tótems informativos de la ciudad. Según Carlos Pérez, "apostar por renovar este tipo de herramientas informativas ayudará a mejorar notablemente la percepción que los turistas puedan llevarse de su paso por Jerez".

"Para algunos, estos puntos informativos no tienen importancia, pero para Ciudadanos cualquier detalle importa y mucho; y así lo vamos a exponer en el próximo pleno municipal", informa el líder de la formación naranja, incidiendo en que "vamos a exigir al gobierno local que ponga fin a la imagen tan nefasta que ofrecen los tótems en la actualidad, y además vamos a proponer que se elabore un plan alternativo para renovarlos con el objetivo de ofrecer una información lo más actualizada posible y en el que se muestren todas las nuevas rutas que existen en la ciudad".

En este sentido, Carlos Pérez se muestra tajante afirmando que "si finalmente el gobierno local acepta plantear un nuevo modelo informativo debería tener en cuenta previamente la opinión de todos los agentes turísticos de la ciudad" para que así, "este nuevo modelo, además de ser consensuado por todos los profesionales del sector, pueda ajustarse tanto a la actual demanda de nuestros visitantes como a la oferta tanto cultural, enoturística, museística, hotelera, gastronómica o social que la ciudad les pueda ofrecer".