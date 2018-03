Ciudadanos exige al Ayuntamiento que se "tome en serio" Cañada del Carrillo

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) por Jerez, Carlos Pérez, se desplazó ayer hasta la Cañada del Carrillo tras conocer las reivindicaciones que han denunciado en los medios los vecinos de esta zona de la ciudad.

"Nos parece realmente vergonzoso que en pleno siglo XXI vecinos de Jerez se sientan abandonados, ya no sólo porque tengan mejores o peores servicios, sino que en estos casos denuncian que ni siquiera pueden salir de sus viviendas viendo peligrar su propia integridad física en los casos, como ha ocurrido en estos últimos días, en los que las lluvias torrenciales han provocado un aislamiento absoluto".

Cabe recordar que desde Ciudadanos ya denunciaron hace casi dos años la falta de limpieza o la escombrera en la que se había convertido Hijuela de las Coles, "creemos que este problema tiene parte de responsabilidad, porque no olvidemos que todos esos enseres, mobiliarios y escombros van a parar al arroyo del Carrillo". "Nos parece también que no es de recibo el trato que reciben estas familias por parte de las administraciones públicas, son familias que pagan sus impuestos y que no tienen los mismos servicios que el resto de los jerezanos".

Respecto a las responsabilidades de esta situación, desde la formación naranja han señalado que existen responsabilidades compartidas, "por un lado el PP que durante los años que ha estado gobernando la ciudad no ha hecho absolutamente nada al respecto"; y por otra parte, apuntan al PSOE local "porque creemos que lo único que está haciendo es parchear una situación que requiere que se lleve a cabo un estudio detallado de la zona afectada", también apuntan como responsable a la propia Junta de Andalucía, "porque más allá de sus últimas declaraciones, en las que presumen que han llevado a cabo su trabajo y que está todo solucionado, lo cierto es que el problema persiste".

"Nosotros hemos estado con los vecinos, supervisando la zona afectada por este problema y consideramos que la situación es preocupante", ha informado el edil lamentando que "es inadmisible que personas mayores que necesitan tratamientos médicos no puedan si siquiera salir de sus casas, es una situación que la Junta de Andalucía no puede dar la espalda simplemente porque en la zona tan sólo vivan 10 familias".

Ante esta situación desde Ciudadanos Jerez, y tras conocer el estado real de la zona, van a presentar a este próximo pleno una moción de urgencia "para instar al gobierno local del PSOE a tomar las medidas que sean necesarias para solucionar esta situación y por otro a la Administración andaluza para que se tomen mucho más en serio este tipo de incidentes y solucione definitivamente la situación que atañe a los vecinos de la Hijuela del Carrillo".