Ciudadanos lamenta que "el nuevo rumbo del gobierno venga marcado por la prohibición"

"Estamos muy satisfechos con el respaldo que la corporación municipal ha mostrado a nuestras propuestas", aseguró ayer el portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, tras la celebración del pleno del jueves. "Siempre vamos a tener como prioridad los intereses de los jerezanos, y así lo estamos demostrando con propuestas que, como en esta ocasión, velan por la seguridad, por el fomento del empleo y por el bienestar de todos los ciudadanos".

Respecto a la celebración de la Semana Verde Europea, el edil de la formación naranja señaló que "hemos creído conveniente instar tanto a la Diputación de Cádiz y como al propio Ayuntamiento de la ciudad para que se encarguen de llevar a cabo las actividades que sean necesarias para poner en marcha esta iniciativa en la provincia". "Queremos agradecer a todos los grupos políticos su apoyo unánime", dijo ayer. De igual forma, desde Ciudadanos recordaron que también fue aprobada la propuesta de mejora en la atención al ciudadano del teléfono contra el acoso escolar así como la iniciativa para velar por la seguridad vial de cara a la celebración próxima del Gran Premio de Motociclismo.

Asegurar los terrenos que albergan lo que iba a convertirse en el Palacio de Congresos de Jerez, fue el jueves "otro logro de Ciudadanos Jerez, después de haber llevado la denuncia hasta en dos ocasiones". "Como ya denunciamos el año pasado, la parcela se encuentra sin vallar y, aún, siguen alzadas las grúas de la construcción inconclusa que pesan aproximadamente 80 toneladas cada una y tienen una altura de casi 200 metros, y hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación por parte de los gobernantes locales en aras de velar por la seguridad de los jerezanos", señaló Pérez, mostrando su satisfacción tras conocer que el gobierno local actuará vallando debidamente la zona.

En relación a la propuesta llevada por Ganemos sobre las azafatas del circuito, Carlos Pérez reiteró que "hemos defendido con vehemencia la libertad de las mujeres trabajadoras, en este caso, aquellas que desempeñarán su trabajo los próximos días 5, 6 y 7 de mayo durante la celebración del Gran Premio". El edil subrayó, de nuevo, que "decimos no a las prohibiciones y apostamos por la libertad de mujeres y hombres para decidir dedicarse o no a este digno empleo, que es el de ser azafata o azafato". En este sentido, Ciudadanos Jerez criticó ayer que "el nuevo rumbo del gobierno local venga marcado por la prohibición". Pérez quiso también explicar la abstención en su voto debido a que "Ganemos nos impidió votar por separado la propuesta, ya que se había incluido en el último momento una enmienda de protección de la mujer, a instancias del PSOE, con la que estábamos por supuesto de acuerdo y frontalmente en contra de la prohibición planteada por Ganemos". Tras mostrar su enfado a este respecto, insistió en que desde Ciudadanos "decimos claramente sí a la protección de la mujer pero no a prohibirles hacer lo que quieran".