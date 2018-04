Ciudadanos propone la creación de una App para la Feria

Ciudadanos Jerez ha propuesto la creación de una App específica para la Feria del Caballo de Jerez. A través de esta App, que sería creada por técnicos del Ayuntamiento, los ciudadanos podrían consultar cualquier tipo de información sobre este evento, desde la localización de casetas, horarios de los paseos en carruajes o caballos, horarios y carteles de las corridas de toros, hasta las atracciones o localizar amigos o familiares.

"Para Ciudadanos, es vital apostar por la innovación tecnológica, y así lo venimos demostrando a través de nuestras propuestas, como en esta ocasión", señala el concejal del grupo municipal de Ciudadanos en Jerez, Mario Rosado.

"A nadie se le escapa que uno de los eventos más multitudinarios y de mayor relevancia en Jerez es su Feria del Caballo", asegura el edil, anunciado que "vamos a plantear al gobierno local la creación de esa aplicación informática que recabe diferente información sobre el desarrollo de la Feria del Caballo".

El concejal naranja indica que "no menos de un millón de personas disfrutan de esta semana grande con un altísimo porcentaje de visitantes", a lo que añade que "es imposible negar cómo avanza todo, cómo hoy en día es posible hacer una aplicación móvil casi de cualquier cosa y, cómo esto soluciona y mejora la vida de las personas". En este contexto de cambio continuo es por lo que afirma que "Jerez no debe quedarse atrás, la Feria es una semana especial, grande, muy grande y debemos ir con el progreso y ayudar al ciudadano que acude a la Feria en todo lo que podamos, y hoy en día el uso de las nuevas tecnologías es algo que no podemos pasar por desapercibido".

"Se trata de un resumen de aquellas opciones que, como decimos desde Cs Jerez, se puedan implementar mediante la App en cuestión, dándole a la Feria un salto más de calidad", concluye.