Ciudadanos reclama que se dote a la ciudad de las ambulancias necesarias

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, anunció ayer que su formación va a solicitar al gobierno local que lleve a cabo de manera urgente las acciones que sean oportunas para dotar a la ciudad de las ambulancias necesarias para dar un servicio óptimo. Pérez se hace eco de "las reiteradas quejas trasladadas por la ciudadanía sobre los infinitos tiempos de espera para ser atendidos, y como no puede ser de otra manera, el consecuente perjuicio que sufren los usuarios de la sanidad pública de nuestra ciudad".

El portavoz de Ciudadanos señaló que "es inadmisible que una ciudad como Jerez no disponga de un número de ambulancias acorde a su extensión y volumen de población" y añadió que a estas circunstancias habría que sumar "los constantes retrasos, la falta de coordinación y priorización del servicio, así como la saturación permanente del mismo, que no sorprende siquiera a los profesionales del sector, y que además es difícilmente subsanable si no se dispone de más vehículos". Además de todo lo expuesto, desde la formación naranja subrayaron que "no podemos obviar que los recortes presupuestarios padecidos en el área de Sanidad, no sólo evidencian la falta de recursos humanos y materiales redundando en una disminución de los niveles de calidad en la atención al usuario, sino que además, deja claro la falta de compromiso de la Administración Pública en la salvaguarda del bien más preciado del ser humano: su vida".

En concreto Jerez cuenta con cinco ambulancias en horario diurno: una perteneciente a la empresa pública de emergencias sanitarias 061, otras dos ambulancias también medicalizadas del dispositivo de apoyo de Atención Primaria, también llamadas DCUU y dos ambulancias convencionales en las que sólo viaja el técnico conductor. En horario de noche, los recursos se reducen a cuatro ambulancias: siguen operativas la del 061, las dos DCUU, aunque en una de ellas a partir de las 22 horas y hasta las ocho de la mañana del día siguiente sólo viaja el técnico-conductor y una convencional.