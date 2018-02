"Ciudadanos sube porque se están haciendo las cosas bien"

-Ciudadanos vive ahora un momento dulce con la victoria en las elecciones catalanas y un última encuesta del CIS que lo sitúa como tercera fuerza política en España. ¿No teme que esto pueda ser flor de un día?

-Estamos trabajando desde hace bastante tiempo para, precisamente eso, que no sea flor de un día. Aquí en Jerez nos presentamos en 2015; éramos nuevos, veníamos de la sociedad civil, del ámbito profesional... Hemos trabajado muy duro, hemos sido hormiguitas y el tiempo nos viene dando la razón. La diferencia de los resultados de 2015 con las encuestas de este año es que, aunque no se basen en una gestión porque no estamos gobernando, son fruto de unos hechos y de una oposición muy sensata tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos como Jerez. En la ciudad tuvimos un inicio muy sensato, arrimando el hombro, pero a la vez haciendo una oposición dura y exigente. Y una cosa muy importante, estamos siendo muy coherentes. Quien confía en Ciudadanos sabe que tenemos coherencia en nuestro discurso en todos los sitios.

-¿Y esa buena ola a nivel nacional se puede extrapolar a lo local de cara a las elecciones municipales del año próximo?

-Estoy completamente seguro. Pero no solo por esa buena ola a nivel nacional sino por el gran trabajo que estamos haciendo en lo local. Hemos arrimado el hombro y hemos sido exigentes, y eso se valora. Ya lo demostramos cuando el gobierno socialista se enfadó con sus socios de investidura. Nosotros estuvimos al lado de Jerez para sacar adelante el presupuesto de 2016 y obligarle a tener los de 2017 en 90 días. Y pusimos sobre la mesa 50 medidas que, desgraciadamente, a día de hoy apenas se han cumplido.

-Ciudadanos sube en las encuestas porque el PP baja. ¿Qué le parece esa conclusión?

-Ciudadanos sube porque está haciendo las cosas bien. Los ciudadanos tienen muchísima información de lo que pasa en el día a día y saben quienes están haciendo las cosas bien y quienes no. El voto de Ciudadanos procede fundamentalmente de una clase media trabajadora en la que también nos estamos volcando en Jerez. Como dijo Albert Rivera, nosotros queremos devolverle el esfuerzo que la clase trabajadora ha hecho durante estos años de crisis. Siempre hemos dicho a nivel local que el ciudadano sufre mucha presión fiscal para el nivel de servicios que tenemos. Por eso queremos bajar los impuestos con una gestión económica de los servicios excelente y poder dejar de estar intervenidos por el Ministerio de Hacienda.

-Todo eso se puede hacer desde el gobierno. ¿Se ve Ciudadanos gobernando en 2019?

-Por supuesto. Cuanto más tiempo pasa, nos damos cuenta de que Jerez necesita un gobierno de Ciudadanos. Los proyectos de PP y PSOE están caducados y obsoletos. Solo hay que ver los referentes que tienen en la ciudad. Será la cuarta vez que María José García-Pelayo se presente y Mamen Sánchez se ha llevado muchísimo tiempo en el Congreso. Son dos proyectos que no tienen nada que aportar a Jerez y se enfrentan a un proyecto vertebrador de Ciudadanos que puede hacer muchísimo.

-En el caso de que las próximas elecciones municipales arroje un resultado donde sea necesario un pacto de gobierno entre varios partidos ¿Ciudadanos mantiene que solo negociará con la lista más votada?

-Lo primero que se intentaría sería negociar con el partido más votado. Pero también hay plan 'b' porque puede ocurrir que no se llegue a acuerdos o que el partido más votado tenga a imputados por corrupción en sus listas, que es lo que está pasando por ejemplo en la negociación del Presupuesto General del Estado. Lo que nos moverá no será quién nos cae más o menos simpático sino que compartan los objetivos de ciudad, y en el caso de Jerez es que esté más limpia, se apueste por los emprendedores, se sea más transparente en la gestión, una bajada de impuestos... Nosotros empezaremos negociando con la fuerza más votada que, ojo, puede ser Ciudadanos. Las mayorías absolutas se han acabado.

-Hay partidos con 'mala lengua' que dan por hecho el pacto entre PP y Ciudadanos si la suma de concejales diera para ganar...

-Por eso son malas lenguas [risas]. Nosotros no pactamos a priori sino después de una dura negociación. En Jerez no hay nada dicho, está todo por escribir y los partidos tienen mucho que trabajar. Vamos a trabajar para ganar las próximas elecciones y, una vez sepamos los resultados, nos sentaremos a negociar el plan de gobierno. Pero Jerez necesita de un gobierno fuerte y que haga reformas.

-El coordinador regional de Ciudadanos, Juan Marín, señaló no hace mucho que tenía muchas esperanzas de los resultados que podrían obtener en Jerez...

-Jerez es de esos sitios importantes por su peso de población y por su situación. Jerez tiene mucho que decir y hay mucho que trabajar por ella. A Jerez no le ha hecho ningún favor los proyectos de PP y PSOE que nos han llevado a tener un gobierno intervenido y en quiebra, con una ciudad con unas tasas de paro insostenibles, con nulas oportunidades de trabajo para los jóvenes, con una limpieza de la ciudad desastrosa...

-¿Piensa presentarse como candidato?

-Todo el equipo está trabajando muchísimo, saliendo a la calle, hablando con colectivos... El partido aún no ha marcado plazos pero ya ha comentado que para otoño empezarán los procesos pertinentes. En cuanto a mí, yo digo lo de siempre. Yo estoy muy ilusionado con el proyecto y me gustaría seguir liderándolo. Hay un equipo muy fuerte por lo que yo estaré hasta que el partido quiera.

-¿Qué cree que ha aportado Ciudadanos a la política local?

-Hemos aportado algo muy novedoso como es sensatez y poner a los ciudadanos delante de unas siglas. Hemos arrimado el hombro cuando Jerez lo necesitaba. Nos hemos mojado y hemos sido exigente en los cumplimientos. Los 8.000 votos que tuvimos no sirven para hacer teatro sino para construir y para que se ejecuten los acuerdos. Pero el PSOE no cumple con sus compromisos.

-¿Se arrepiente de haber dado esa oportunidad al gobierno del PSOE?

-En absoluto. Era un apoyo necesario. A finales de 2016 teníamos un tablero donde el gobierno se había peleado con sus socios de investidura. La ciudad estaba bloqueada, por ello fue novedoso que nosotros saliéramos y llegáramos a un acuerdo. Y a raíz de nuestro acuerdo también lo hubo con otras fuerzas. Y eso propició que finalmente en 2017 hubiera un acuerdo con cuatro fuerzas sobre el presupuesto; pero el PP se quedó fuera por un asunto de siglas.