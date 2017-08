Ciudadanos critica el "discurso triunfalista" de la alcaldesa sobre la liquidación del presupuesto

La formación Ciudadanos Jerez valora de forma muy crítica la documentación recibida sobre la liquidación del presupuesto de 2016, calificando como "injustificadamente triunfalista" el tono de la alcaldesa, Mamen Sánchez, en su comparecencia ante los medios. "Hay un refrán que dice que no hay peor mentira que una verdad a medias, y eso ha sido lo único que se ha ofrecido desde la alcaldía. Es verdad que la deuda total ha bajado en 65 millones, o que el remanente de Tesorería ha mejorado, pero lo que Mamen Sánchez no nos cuenta es que ambas mejoras son fruto de un aumento extraordinario de la deuda no comercial, algo que hipoteca todavía más a las futuras generaciones de jerezanos", señalan desde el partido naranja.

Ciudadanos aclara que lo que critica no es la reestructuración en sí, "sino que la deuda no comercial aumentó en 2016 más de lo previsto tanto en el plan de ajuste como en el presupuesto. Esa deuda adicional es la que habrá que pagar con más impuestos futuros o con menos gastos en servicios públicos".

Además, desde la formación insisten en que "la alcaldesa prefirió no contar las verdades más comprometidas de su gestión en 2016, las que son más fáciles de entender por todos y las que ponen en duda su gestión al frente de las arcas municipales". Entre estas cuestiones, indican "que en los gastos e ingresos ordinarios, en vez de obtener un superávit de 16 millones incluidos en el plan de ajuste, o al menos los 2 millones del presupuesto aprobado, se ha generado un déficit de 6 millones; que el aumento de deuda ha sido de casi 100 millones, el doble de lo previsto en el presupuesto inicial, ahogando aún más el futuro de la ciudad". También, insisten en Ciudadanos, "ha dejado sin cobrar 17 millones en impuestos directos, casi el 20% del total del año, un lujo que Jerez no se puede permitir; y por último, el gobierno local no tiene ningún problema en dejar pendiente de pago al final de 2016 más del 50% de los gastos de proveedores, manteniendo unos retrasos intolerables y bochornosos".

Por otro lado, el PP ha insistido en que "el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento ha aumentado en 91 días más respecto al tiempo que tardaba el anterior gobierno" de María José García-Pelayo. Está tardando mucho más desde que está el PSOE". Así, en base a los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "se demuestra que el PSOE miente". En ese sentido, subrayan que "en mayo de 2015 el periodo medio de pago del Consistorio era de 157 días, mientras que hoy se sitúa en los 248. En total son tres meses más tarde desde que están al frente del Ayuntamiento y la economía local Mamen Sánchez y Santiago Galván".