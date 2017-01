Claudia, Santa Clau

Estas Navidades vino a visitarnos 'Santa Clau' y no fue precisamente Papá Noel…Sí, tuvimos la suerte y compañía de Claudia, una perrita de la protectora 'No Me Abandones', llamada cariñosamente Clau.

Cuando la vi por primera vez en la protectora me fijé en ella y me transmitió nobleza en su alma y, en su mirada, triste dulzura. Y pasó ante mis ojos toda su vida…Sentí que merece un buen hogar, un adoptante que sea responsable, que le aporte seguridad y donde se sienta muy muy querida, tal y como ella merece.

Es una perrita adulta, tiene ocho años y lleva prácticamente toda su vida en la protectora, sin saber lo que es tener el calor de un hogar, tal y como ha conocido estas Navidades, la compañía de una familia definitiva donde obtenga el bienestar, la calidad de vida y el cariño que ella tanto necesita…

En principio pasa algo desapercibida entre sus compis perrunos de la protectora porque es una perrita silenciosa y algo asustadiza. Sin embargo, es sociable con los perros, si te ganas su confianza descubres que es adorable, y que siempre busca un gesto de atención o una caricia.

La casualidad no existe y, es por ello que escribo este artículo, justamente estuvo unos días en nuestra casa estas fiestas y nos sorprendió gratamente la conducta de Clau, adaptándose rápidamente a nuestras costumbres, tratando de no molestar y de ser parte de la familia de la manera más natural; observamos que tomaba como ejemplo a nuestro perro, para así ser más aceptada, es "una gran imitadora".

Comprobamos que es obediente, silenciosa, tranquila y muy cariñosa; cuando toma confianza le encanta reclamar los mimos y buscar tu compañía.

Cada día es nuevo para ella, lleno de retos que afrontar, las salidas a la calle ya no le asustan y cada vez le gusta más estar en el mundo exterior, que para ella, tanto tiempo en la protectora, es todo un mundo por descubrir...

También nosotras descubrimos algo de Clau: su 'esencia', es la compañera ideal de por vida, toda una 'bendición' de perrita. Sin duda Papá Noel nos dio el mejor regalo de estas Navidades… dejando su huella en nuestro corazón.

¿Quieres tener la suerte de conocerla? ¿Quieres llevar este regalo de nobleza, cariño y compañía a tu casa?