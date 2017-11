El Clúster insta a los hosteleros a preservar la esencia de la fiesta jerezana

Ante el inminente inicio de la celebración de zambombas organizadas por restaurantes y otros locales de ocio en Jerez, a partir del próximo fin de semana, el Clúster Turístico #DestinoJerez ha hecho un llamamiento a los responsables de esos eventos, para que "no se desvirtúe la esencia de las tradicionales zambombas jerezanas, por la que fueron protegidas y declaradas Bien de Interés Cultural".

El sector turístico jerezano considera que las zambombas son un "elemento diferenciador" de la ciudad que se deben potenciar como reclamo turístico en Navidad, "pero no al precio de desvirtuar su esencia o llamar zambomba a lo que no lo es", ha señalado el presidente del Clúster, Antonio Mariscal, "ya que en ese caso estaríamos no solo renunciando a la esencia de Jerez, sino pervirtiendo la atracción turística de las zambombas, porque el turista se llevaría una impresión equivocada".

El Clúster #DestinoJerez insta a todos los jerezanos, y especialmente al sector de la hostelería, "a contribuir a mantener la esencia de la zambomba y a potenciarla en la estrategia de captación de turistas en el último tramo del año, cumpliendo los requisitos por los que fue declarada Bien de Interés Cultural".

Entre esos requisitos, destacan que se celebren en las fechas tradicionales antes de Nochebuena; que se trate de coplas corales en las que los participantes canten el estribillo de los villancicos; que haya bulerías o apuntes de baile en las zambombas más flamencas; o el intercambio de utensilios domésticos de acompañamiento musical, como zambomba, botellas de anís o panderetas. También son requisitos de las zambombas tradicionales "el consumo de vinos de Jerez, o de guisos tradicionales jerezanos en las zambombas de mediodía".

El Clúster #DestinoJerez reúne ya a más de 80 empresas e instituciones involucradas en la actividad turística bajo el paraguas de la marca Jerez. Entre sus fines incluye la creación de nuevos productos en el sector, fomentar el emprendimiento turístico local y la innovación con una apuesta clara por hacer de Jerez un destino sostenible y de calidad con capacidad de competir en un mercado turístico cada vez más complejo.