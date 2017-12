El Colegio Albariza celebra su particular zambomba navideña

Como despedida del trimestre, el alumnado del Colegio Albariza celebraba el pasado 22 de diciembre su particular zambomba de Navidad. El patio interior del colegio se transformó en uno de aquellos patios de vecinos jerezanos. En su decoración no faltó ni un solo detalle: rejas, macetas, pozo, candela, y hasta ropa tendida. Zambombas, panderetas, pestiños y otras viandas completaron esta particular casa de vecinos. Por último, una actuación de todo el alumnado representó la convivencia que se organizaba alrededor de una candela. Niños y niñas cantaron aquellos villancicos aflamencados con el espíritu alegre y desenfadado del jerezano.