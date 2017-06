Collado reitera ante el Consejo Local que la Casa de las Mujeres "no se cierra"

La Casa de las Mujeres acogió recientemente el pleno del Consejo Local de la Mujer, que se celebró en la Casa de las Mujeres. En dicha sesión, se han valorado las diferentes líneas de trabajo en marcha, así como la programación de actividades y próximas acciones para seguir sensibilizando en el ámbito de la igualdad. Ante las preguntas de las integrantes del Consejo respecto al futuro de la Casa de las Mujeres, la delegada municipal Carmen Collado reiteró que este equipamiento "no se va a cerrar". Collado explicó que "es rotundamente falso que se vaya a cerrar la Casa de la Mujer", recordando que "la voluntad política de este gobierno es tener siempre en cuenta la opinión del Consejo de la Mujer y que este órgano esté siempre informado de cualquier acción a desarrollar en las materias que le competen". Collado destacó que "no se van a perder recursos y rotundamente no se cierra la Casa de las Mujeres, si se encuentra otro espacio mejor y que se cubran todas las necesidades, se consultará al Consejo Local de la Mujer", "antes de tomar ninguna decisión al respecto, se consultará al Consejo".

El Consejo Local de la Mujer aseguró que "aceptamos este compromiso y advertimos que trabajamos por conseguir una mejora de los recursos existentes en la ciudad para nuestras mujeres y que no permitiremos ningún retroceso más en temas de Igualdad".