Comerciantes de Honda y Santa María deciden crear una nueva asociación

Comerciantes de las calles Honda y Santa María han decidido dar el paso de constituir una asociación de comercio, que sería la tercera con la que cuenta el centro, junto a Acoje y Asunico, y la cuarta si se tiene en cuenta la de los comerciantes de la plaza de abastos, que lógicamente se restringe a esa actividad y espacio concreto. Tras varios encuentros de propietarios de negocios de Honda y Santa María, preocupados por la situación del centro, agravada con el anuncio de la marcha de grandes firmas, en la última reunión se tomó la decisión de empezar los trámites para crear la nueva asociación, que según aseguró el promotor de esta iniciativa, José Manuel Mena, estaría abierta a socios de otras calles del centro. "De hecho ya se han puesto en contacto con nosotros y se han interesado por lo que estamos haciendo negocios de calle Mesones, Évora, Algarve o Arcos", indicó. Mena mantuvo esta semana una reunión con la presidenta de Acoje, Nela García y otros miembros de la junta directiva de esta asociación, con el fin de buscar su asesoramiento. Mena explicó que en principio en la reunión expuso la posibilidad de que todos los comerciantes estuviesen en una misma asociación, "teniendo en cuenta que todos tenemos el mismo interés, que es hacer llegar público al centro y que mejore la situación". No obstante, desde Acoje se dio prácticamente como imposible una unificación con Asunico, asociación que se creó precisamente por socios 'descontentos' con Acoje. "Si esto no es posible entonces nosotros seguimos adelante con la idea de la nueva asociación", indicó Mena, para quien el encuentro con Acoje fue muy cordial. "Les ha parecido bien que luchemos por los intereses de los comercios de nuestras calles y del centro, y si todos vamos de la mano para mejorar la situación, lo mismo da que haya tres o cuatro asociaciones".

Mena manifestó que a priori no se ha valorado la opción de que el colectivo de las calles Honda y Santa María se asocie a Acoje. "En las reuniones que hemos tenido no he visto predisposición a ello". En su opinión, una de las cuestiones que influye en los comerciantes es el pago de la cuota, "que consideran alta, aunque no dudo que Acoje realice bien su labor". Por este motivo una vez que se constituyan como asociación, Mena aseguró que al menos en los primeros años no se tendrá que pagar ningún tipo de cuota, "porque sabemos que la situación económica de los negocios es difícil" y si en un futuro se estableciera, sería algo simbólico. "Lo haremos todo con los medios que ya tenemos, aunque es verdad que en estos momentos partimos de cero y tampoco estamos generando ningún gasto".

Este colectivo de comerciantes tiene también intención de reunirse con responsables de Asunico para explicarles sus propuestas, "porque la idea es mantener unas buenas relaciones con todos. Hay muchas cosas que solucionar y todos debemos ir juntos". Por otro lado, tras haberse dado a conocer ya a los partidos de la oposición, estos comerciantes esperan reunirse en breve con el gobierno local.

Una de las primeras medidas que ha adoptado este colectivo es la firma de un convenio con el parking de la plaza del Arenal, con el fin de regalar tickets de aparcamiento a sus clientes, convencidos de que la falta y el coste de los aparcamientos es uno de los principales problemas que retrae al público a venir al centro. Proponen también, entre otras iniciativas, poner en marcha una especie de mercadillo fuera de las tiendas determinados sábados del mes, y la búsqueda de soluciones para los numerosos locales vacíos que hay en el centro, en gran parte -consideran- que por los elevados alquileres que se piden.