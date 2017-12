Comerciantes del centro alertan del aumento de vendedores ambulantes

La asociación de comerciantes del centro, Acoje, ha dado la voz de alarma ante el incremento de puestos de venta ambulante en el entorno de la plaza de abastos. Su presidenta, Nela García, declara que "si bien a lo largo del año se instalan puestos o mercaditos sin autorización y sin licencias, en estas fechas son aún más los que se concentran sobre todo en los aledaños de la plaza del mercado de Doña Blanca, en la confluencia con Mesones, Évora, San Francisco...". "Ya no sólo son mantas en el suelo, sino que venden sobre lo que pillen, así sea sobre cajas. Es algo visible, no es para salir corriendo, por lo que responde a que están muy seguros de que no les va a pasar nada", señala la presidenta.

"Estamos inmersos en los días de más movimiento de personas por el centro de Jerez y en plenas compras de cara a la campaña de Navidad y Reyes. Todos los comercios fijos o ambulantes con licencia y alta fiscal que pagamos impuestos y realizamos una actividad declarada, cumplimos los requisitos sanitarios, de consumo, fiscales ,etc., y estamos todo el año dando un servicio y vendiendo artículos que están bajo las normas de calidad y control marcadas por las administraciones", subraya García. Desde Acoje remarcan que a la consiguiente ocupación del espacio público, "que llega a dificultar en muchas zonas el paso de peatones, las salidas y entradas a tiendas y por ende la seguridad de las zonas peatonales; se añade la posible peligrosidad por los artículos que venden, ya que en ningún momento tienen garantía de tener los controles de sanidad, de cumplir los criterios mínimos de calidad y normas de fabricación de la Unión Europea". "No hay tique de compra para el cliente, ni tampoco las garantías que marca la Unión de Consumidores para recalcar la defensa del consumidor", critica la presidenta del colectivo. Es por ello por lo que desde la organización recuerdan a los compradores y consumidores que "pidan las mínimas garantías y no compren en lugares o a personas no autorizadas, por seguridad ante todo y por preservar sus derechos en todo momento".

Desde la asociación de comerciantes afirman haber trasladado esta situación ya al Ayuntamiento, "e igualmente desde Fedeco se trató en la reunión mantenida con el Subdelegado del Gobierno hace pocas semanas. Lo lamentable es que desde las administraciones públicas competentes no se reacciona". "Cada vez se consiente más las actividades fuera de la legalidad, con el consiguiente daño. Más bien doble daño. Por un lado en la competencia desleal que hacen a los establecimientos legalmente establecidos y autónomos que cumplen con los requisitos legales, y por otro lado, a dar a entender que todo vale. Que todo está permitido", critica García, añadiendo que "es una situación de indefensión y de impotencia, que a medio plazo no ayuda a nadie, ni siquiera a las personas que están en situación irregular".

"Una mínima regulación y licencia con tasas adaptadas, con sitios controlados, con productos revisados, no sólo dignificaría a las personas que realizan esas actividades, sino que igualaría en cierto modo a todos los que nos dedicamos a la actividad comercial fija o ambulante. También se controlaría la ocupación del suelo público, la limpieza de los espacios, etc. Y el consumidor, en definitiva, tendría todas las garantías por las que se ha trabajado tanto tiempo", subraya la presidenta de Acoje.