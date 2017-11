Comienza el congreso socialista que debe elegir a su nueva secretaria

Con una hora de retraso se ha iniciado en el hotel Guadalete el congreso que debe elegir a la nueva secretaria local del PSOE. Estaba previsto que el cónclave se iniciase a las seis de la tarde pero una reunión de la ejecutiva local y un cierto retraso en la acreditación de la militancia han propiciado que la cita no empezara hasta pasadas las siete de la tarde.

Finalmente, y para evitar que se alargue en exceso el congreso, se ha cambiado el orden del día. Así se ha comenzado con la presentación de las candidaturas y, seguidamente, las aspirantes a ocupar la secretaria local, Mamen Sánchez e Isabel Armario, prevén dirigirse a la militancia. Incluso se estaba barajando la posibilidad de adelantar la votación y dejar para el final el informe de gestión de la secretaria saliente, Miriam Alconchel.

Al acto han asistido diversos cargos orgánicos del partido como María Jesús Castro, que forma parte de la ejecutiva federal, la secretaria de organización del provincial , Araceli Maese, o el vicesecretario, Juan Carlos Ruiz Boix.

Las horas previas al congreso fueron protagonizadas por las críticas realizadas por Mamen Sánchez en las redes sociales donde le reprochaba a la secretaria de organización saliente, Ainhoa Gil, que hubiera designado a los integrantes de las mesas del congreso. Por ello mostraba un escrito que remitió en la tarde de ayer a la ejecutiva provincial donde señalaba que estos habían sido elegidos mediante el “único criterio” de la secretaria de organización por lo que reclamaba que tanto a la hora de acreditarse en el congreso como para votar fuera imprescindible presentar el DNI (Documento Nacional de Identidad). En la jornada del jueves hubo encuentros y conversaciones entre las dos candidaturas sin que se llegara a acuerdo. Sin embargo, horas más tarde del comentario de Sánchez en las redes, las partes volvieron a reunirse y consensuaron a los miembros de la mesa encargada de dirigir el cónclave. El presidente de la mesa es el ex concejal Francisco Lebrero.

Esta tarde noche, los militantes deberán elegir entre dos sistemas de reparto de poder. Mamen Sánchez es la imagen de la concentración orgánica e institucional. Mientras, Isabel Armario ha insistido en las bondades de la bicefalia para descargar de responsabilidad al ejecutivo. Ahora bien, esta doble candidatura es la punta del iceberg de una batalla soterrada que tiene el PSOE desde que Mamen Sánchez fue elegida candidata a la Alcaldía tras la renuncia previa de Miriam Alconchel. No en vano, los reproches y críticas off the record entre ambos grupos de apoyo son constantes desde hace tiempo.