Comujesa, en causa de disolución

Eso sí, y a pesar de esta circunstancia, 2017 no fue un buen año para Comujesa a efectos contables puesto que ha aumentado sus pérdidas por el desarrollo de su actividad. En las cuentas que se llevarán mañana al consejo de administración se recoge que, a pesar del notable incremento de la facturación de la sociedad, al pasar de los dos millones en 2016 a 9,5 millones en el pasado ejercicio por empezar a gestionar la ayuda a domicilio y el alumbrado, los resultados de explotación arrojan un negativo de más de 356.000 euros, tras un 2016 con 58.800 euros en rojo. El motivo no es otro que el notable incremento de los gastos de personal -se llevan 17 millones de gastos, más de un 80% del total- al haber subrogado a las plantillas de ambos servicios, propiciando así que tenga una nómina de más de 630 trabajadores.

Las pérdidas de 1,5 millones hay que dividirlas en dos partes. Por un lado, están contabilizados unos 356.000 euros por el déficit de explotación de los servicios que presta Comujesa. Pero el grueso, unos 1,2 millones, se debe a que en ese ejercicio se ha procedido a incluir el valor de unas acciones societarias que son propiedad de la mercantil. Esta es la accionista única de otra firma municipal, Xerez Speed Festival, que se creó hace más de 20 años para promover un parque del motor en los terrenos que hoy ocupa el parque comercial Luz Shopping. La mercantil se encuentra actualmente sin actividad y aún no ha podido ser liquidada por lo que el valor de estas acciones ha disminuido notablemente; sin embargo, el deterioro no se había reflejado en los balances. En las cuentas que se presentarán mañana se incluirá esta pérdida de valor por un importe de 1,2 millones de euros, una cuantía que afecta a la cuenta de resultados.

Comujesa, la empresa municipal multiservicios, aprobará mañana unas cuentas de 2017 con unas pérdidas que alcanzarán los 1,5 millones de euros -2016 cerró con un negativo de solo 58.500 euros-. Esto provocará, tal y como apunta el auditor que ha analizado el cierre del ejercicio contable, que la mercantil municipal entre automáticamente en causa de disolución por su desequilibrio financiero. Ahora bien, el gobierno local afirma que esta circunstancia no solo no afectará al funcionamiento de esta sociedad, que actualmente presta servicios como el transporte público o la ayuda a domicilio, sino que esto permitirá dar "solución" a un problema contable "histórico" que arrastraba, según lo apuntado ayer por el vicepresidente de la sociedad y concejal de Movilidad, José Antonio Díaz.

Hacienda reclama 2 millones por el IVA del billete del autobús

Su complicada situación financiera no es el único problema que arrastra Comujesa. Tal y como se recoge en las cuentas, aún se tiene que resolver qué pasara con una reclamación de la Agencia Tributaria por más de dos millones de euros en concepto de IVA por el servicio de autobuses urbanos. Comujesa tiene abierta una inspección por los ejercicios 2014 a 2016 por las subvenciones al transporte público recibidas durante ese año. La Agencia Tributaria sostiene que estas cuantías, que rondan los 386.000 euros anuales, están vinculadas al precio del billete por lo que se debe devengar el IVA que se aplica al transporte de viajeros, que es del 10%. Por ello, este organismo entiende que la empresa municipal adeuda por este tributo 2.036.758 euros, incluido intereses. La sociedad está a falta de recibir una liquidación definitiva aunque ya anuncia que presentará un recurso contra ella que, a su juicio, "tiene visos de resolución satisfactoria", por lo que entiende que no debe realizar reserva alguna de cantidades (es lo que se denomina provisión) para afrontarla en caso de que se le dé la razón a la Agencia Tributaria -si la hubiera hecho las pérdidas del ejercicio hubieran sido aún mayores-. Ahora bien, el auditor de las cuentas del pasado ejercicio advierte de que la empresa no ha realizado la provisión que pueda cubrir "dicho riesgo".