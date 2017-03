Condenado a 13 años el Cachimba que casi mata al policía de Puerto Serrano

Ni eximente ni atenuante por el estado mental de Pedro

La agresión a Juan Cadenas por Pedro Venegas, uno de los hermanos Cachimba que en el peritaje del juicio fue calificado como próximo al retraso mental, es observada por la Audiencia como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa

con la agravante de abuso de superioridad en “concurso ideal” con un delito de atentado con instrumento peligroso, con la concurrencia de la agravante de reincidencia. La sentencia recuerda que al delito de homicidio en grado de tentativa le

corresponde una pena de prisión entre 5 y 10 años, pues la pena para el “homicidio consumado indica que a los autores de tentativa de delito se les impondrá una pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, de modo que la gravedad de las consecuencias del delito cometido nos lleva a imponer la pena inferior en un solo grado”. La concurrencia de la agravante de abuso de superioridad hace que la pena deba imponerse en su mitad superior, desde 7 años y 6 meses hasta 10 años de prisión. Los nueve años decididos están, por tanto, en la franja más alta de este delito. En cuanto al delito de atentado agravado por haberse utilizado un medio peligroso en la agresión, con la concurrencia de una agravante de reincidencia, la pena que le corresponde es la comprendida entre 3 años y 4 años y 6 meses de prisión, que debe imponerse en su mitad inferior por la agravante de reincidencia, por lo que la pena posible comprende desde los 3 años y 9 meses hasta 4 años y 6 meses. La estrategia de defensa de pago, llevada por el mismo bufete que defiende al hijo de Ortega Cano, no no ha sido contemplada en la sentencia. La defensa, durante el juicio, hizo aparecer a Pedro como un hombre que no es capaz de controlar sus ac tos. Dice la sentencia: “Ese delito no se realiza para conseguir drogas ni dinero con el que poder comprar drogas, sin que se haya

acreditado tampoco que en el momento en que ocurrieron los hechos Pedro estuviese afectado por el consumo de drogas, ni por una falta de consumo de entidad y duración suficientes para afectar a sus capacidades intelectivas y volitivas”.