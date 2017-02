Conflicto sin fin en Las Flores

En 1999 los vecinos de Las Flores acordaron con el Ayuntamiento de Jerez firmar un convenio de cooperación para la reparcelación y urbanización de la barriada, conforme a la Ley, para así legalizar las viviendas ya construidas (zonas consolidadas) y urbanizar las viviendas y terrenos donde no existía luz, agua, alcantarillado y asfaltado (zonas no consolidadas)".

Casi dos décadas después y tras pasar gobiernos de todas las siglas por el Ayuntamiento lo cierto es que no se ha avanzado demasiado a juzgar por los muchos vecinos que aún esperan ver sus calles asfaltadas y con los servicios propios de una barriada situada la quinta ciudad de Andalucía. De hecho, en Las Flores no salen de su asombro tras el anuncio del gobierno local de nuevas obras en la barriada, una decisión que según os afectados "no es la más acertada".

La asociación 'Punta del Norte' recuerda que los vecinos lo que realmente esperaban, una vez rescatado el importe que fue embargado de la cuenta de Emuvijesa, era que se retomase "el proyecto, ya aprobado en la legislatura anterior, que se licitaría sin más". Sin embargo, no ha sido así y el gobierno local ha dado a conocer un nuevo proyecto técnico. Una modificación que, tras años de espera y retrasos en las obras, ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos que llevan pagando cuotas desde 2008 para tener una barriada urbanizada. "Ahora no sólo no se sabe cuándo empezarán las obras, sino que saben que habrá calles que no serán urbanizadas", explica la presidenta Charo López. Es el caso, por ejemplo, "de Ramón y Antonio, que viven al final del camino de Espera y las obras no llegaran hasta sus casas, a pesar de que para acceder a ellas hay un camino lleno de agujeros y sin aceras". Se da la circunstancia de que "Antonio curiosamente pagó, ya hace años, 9.995 euros y Ramón ha abonado este mes de diciembre 42.000 de urbanización, y más de 13.000 mil euros entre recargo e intereses, por no haberlo abonado en su día". Por estos motivos, este afectado no entiende lo que está ocurriendo: "¿Cómo pago urbanización e intereses a cambio de nada?".

A pesar de que muchos afectados se quedarán esperando una urbanización que parece no llegar nunca, la asociación explica que están previstas obras en una calle que beneficiará a una empresa promotora. "Punta del Norte sabe perfectamente que es legal, pero quizás no sea el espíritu de la ley cuando se firma el convenio de cooperación con el Ayuntamiento, ya que se quería lograr la dotación de todos los servicios básicos y legalización de las casas que en esos momentos habían, no el de futuros pobladores antes que los que llevan toda su vida viviendo en la barriada. No es justo", lamenta Charo López.

"Y más asombrados, indignados y preocupados están los vecinos cuando reciben la noticia de que después de haber abonado más de un millón de euros aún deben al Ayuntamiento 97.018 euros. ¿Pero cuánto nos va a costar la urbanización al final a la barriada? Y es que ya una gran mayoría de vecinos han abonado al 100% de la urbanización y no están dispuestos a pagar ni un euro más", añaden desde el colectivo vecinal.

Para la asociación 'Punta de Norte' no cabe duda de que los afectados están en una situación muy delicada y aún son muchas incógnitas que hay que despejar. Por ello, la presidenta, con los documentos que posee, se pregunta "cómo se han aprobado en junta de gobierno local obras por valor de 665.995 y aún no se nos ha contestado al escrito de noviembre donde se solicitaba la información de la dotación presupuestaria de estas obras. Sin presupuestos, no hay licitación".

Por otra parte, la asociación ha solicitado el detalle de cada concepto abonado por las obras de urbanización y la liquidación de la empresa que ejecutó esas obras. "Los vecinos están dispuestos a medir palmo a palmo, si hace falta, la barriada. Lo que no están dispuestos es a pagar por unas obras ya ejecutadas y que están en unas condiciones que habrá que valorar", dice López. Además, reconoce que "estoy de acuerdo con el delegado Francisco Camas en que la delegación de Urbanismo es el órgano ejecutor, decide y obra, pero que al igual que es el órgano ejecutor es el órgano responsable de lo que se hace, cómo se hace y cómo se conserva. Y es que mis vecinos han padecido el abandono de unas obras en el 2008".

La presidenta vecinal recuerda también que cuando Juan Pedro Crisol fue delegado de Urbanismo "se paralizaron las obras por no pagar en este momento la certificación correspondiente y sin explicación alguna quedaron así hasta el 2012; más tarde, ya que parecía que todo volvía a su cauce, quedaron las obras paralizadas por las gestiones que hicieron por el Plan Reindus... y mientras tanto los vecinos pagando". Por estos motivos, 'Punta del Norte' advierte que no dejará de solicitar documentación para aclarar todos estos datos, "ya que si mis vecinos según ley, cuando reciben una notificación tienen que pagarla y si no cumplen con los plazos establecidos pagan intereses, también la ley es para el órgano ejecutor. Aquí todos tienen derechos y obligaciones. La ley no es sólo para los vecinos". De este modo, la asociación rechaza cualquier encuentro con la delegación de Urbanismo hasta que no les den respuesta por escrito a todas las cuestiones planteadas.