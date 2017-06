El Consorcio de Aguas lamenta las críticas de Saldaña sobre un organismo "apolítico"

El parlamentario del PP Antonio Saldaña denunció esta semana que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana -el organismo supramunicipal que gestiona el abastecimiento de agua a la mayoría de los municipios de la provincia, entre ellos Jerez-, incrementó en un 7,5% sus gastos de personal, a pesar de que en ese periodo no hubo nuevas contrataciones. Por contra, las inversiones se redujeron en un 58,8% respecto a 2015. Tras esas críticas, desde el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana lamentaron ayer que Saldaña "intente hacerse un hueco político en su partido poniendo el foco sobre un organismo público de carácter eminentemente técnico, que presta un servicio público esencial para los ciudadanos y donde en los órganos de dirección se encuentran representados todos los colores políticos". Respecto al coste de personal, aseguraron que el dirigente popular no se preocupó por los trabajadores cuando fue presidente del organismo "abocándoles a acudir a la Inspección de Trabajo y a los Juzgados de lo Social". Por ello, "el coste que el Consorcio ha tenido que asumir por sentencias judiciales laborales en 2016 por años anteriores ha sido de 350.000 euros incluida la Seguridad Social". Igualmente, respecto al descenso de las inversiones, el Consorcio critica que "Saldaña mezcla datos de los años 2014, 2015 y 2016, y además, se basa en las previsiones iniciales, y no en presupuesto ejecutado a ejercicio cerrado, lo que da la medida del rigor y certeza de sus declaraciones". "En política todo no vale. En vez de manchar el nombre de un organismo público, técnico y apolítico como es el Consorcio, Saldaña debiera responder por qué en el periodo en el que él fue su presidente las obras finalizadas por parte de la Junta no llegaron a ponerse en servicio", añaden.