"Consumí unas cuantas rayas la noche antes de visitar a Michu en el hospital"

En un bar a pocos metros de la sede de la Audiencia Provincial en la avenida Álvaro Domecq desayunaba ayer Jesulín de Ubrique ajeno a la marabunta de periodistas del corazón que esperaban al comienzo del juicio de José Fernando Ortega Mohedano, hijo del ex torero Ortega Cano y la fallecida tonadillera Rocío Jurado. La prensa hizo guardia desde primera hora de la mañana en busca de una imagen, la llegada del joven a los Juzgados de lo Penal. Lo hizo alrededor de las nueve de la mañana en una furgoneta de la Policía Nacional, que le trasladó desde Puerto II, donde se encuentra en prisión provisional por quebrantar en dos ocasiones la orden de alejamiento hacia su ex pareja, conocida en el papel cuché como 'Michu'. Por estos hechos se sentaba ayer en el banquillo y no conocerá la decisión del tribunal hasta el mediodía de mañana.

La sesión estuvo marcada por la parquedad de palabras del joven, que se limitaba a contestar a la defensa y a la acusación con expresiones del tipo 'sí', 'no' o 'no lo sé'. De hecho, tras una de sus declaraciones, el juez preguntó prácticamente lo mismo que su defensa con la diferencia de que la reformulación requería de una frase larga. José Fernando las pasó auténticamente 'canutas' y titubeó hasta comprender lo que debía responder.

De hallarse culpable, afrontaría una condena de prisión previa que está en suspensoEl debate se centró en si la afectada quería que José Fernando fuera al centro sanitario

El juicio comenzó con retraso. Se juzgó por separado aunque de forma consecutiva los quebrantamientos de la orden de alejamiento ocurridos los días 12 y 14 del pasado febrero en el hospital de Jerez, cuando la joven, que dará a luz a una niña en las próximas semanas, se encontraba hospitalizada aquejada de problemas coronarios, que ponían en riesgo la vida del bebé y la salud de la madre. La defensa y la propia Michu, que compareció entre lágrimas como testigo, reconocieron que incluso cabía la posibilidad de que fuese necesario un transplante de corazón.

En concreto, en el primer quebrantamiento, José Fernando llegó al hospital alrededor de las 10 de la mañana tras recibir, según se extrajo de las declaraciones, el aviso de una amiga en común de la gravedad del estado de salud de la joven. Testificaron por estos hechos los policías, quienes no aclararon si José Fernando se encontraba bajo el efecto del alcohol o las drogas. Fue la defensa del propio acusado la que puso este condicionante sobre la mesa. "¿Qué sustancias había consumido usted la noche antes?", preguntó la letrada. "Alcohol y unas cuantas rayas", respondió José Fernando. La defensa pidió en este primer juicio que se tuvieran en cuenta tres atenuantes. El primero de ellos, basado en este consumo de drogas. "El acusado ha pasado por varios centros de desintoxicación", dijo la abogada defensora, "y se encontraba en ese momento en una situación de estrés". El segundo atenuante implicaría que el joven supo repentinamente del estado de salud de Michu y se vio sumido en un estado pasional que no le hacía completamente autor de sus actos. Y en tercer lugar, se trató de demostrar que existía consentimiento de la joven a la vista de José Fernando.

Este extremo suscitó un debate tanto en el ámbito de los hechos en discusión como de tipo jurídico. Nadie sostuvo que ella llamara directamente al acusado, pero sí que ella propuso que se realizara una llamada desde el entorno. "¿Quería usted que él fuera a verla?", se le preguntó a la joven embarazada. "Sí", respondió ella tras un titubeo.

Uno de los momentos de mayor expectación había llegado cuando Michu entró por primera vez en la sala, cuando fue llamada como testigo. Aunque acusado y víctima llevaban más de un mes sin verse, apenas cruzaron la mirada. El tribunal preguntó a la joven si eran pareja actualmente, algo relevante a nivel judicial porque determina si existe o no derecho como testigo a no declarar. "No sé, llevamos un mes sin vernos", dijo Michu. "Creo que sí... Sí", acabó por contestar tras un silencio que descolocó a los presentes.

Menos claro aún fue el momento en el que tuvo que explicar si eran pareja cuando se produjeron los hechos. La razón quedó evidenciada al considerarse lo que se habló en el segundo de los juicios celebrados. Si bien en el primero de ellos quedó claro que estaba vigente la orden de alejamiento y comunicación destinada a la protección de Michu, en el segundo entró en debate porque tras el primer incidente en el hospital, la joven reclamó a los juzgados a través de una carta que se levantara esta orden. "¿Recibió usted notificación de que finalizaba esta prohibición?", le preguntó el fiscal a la joven. "No, yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero como mi abogada me había pedido los papeles, pensé que José Fernando ya podía venir a verme".

Si en el primer caso de quebrantamiento fue la hermana de la joven, que la acompañaba la mañana de los hechos, la que alertó a los responsables de planta de que había una orden de alejamiento, en la segunda ocasión nadie del entorno de la joven lo hizo. La Policía habría acudido alertada presuntamente por el propio personal hospitalario, quien dos días había presenciado los hechos. Este extremo no fue corroborado, pero los agentes que declararon atestiguaron que los encontraron durmiendo abrazados sobre la cama de la paciente. "Tenga en cuenta su señoría que tanto ella como él son legos en derecho, por lo que el acusado no sabía que estaba cometiendo un acto punible", dijo la defensa. Por ello, en lugar de pedir un atenuante, como en el primer juicio, la abogada alegó que esto era una eximente y que por tanto no debería caer ninguna pena.

Antes de que el juez diera por concluida la sesión, la defensa reclamó además que se dejara en libertad al joven hasta que se dicte sentencia. El juez emplazó a la letrada al jueves al mediodía, fecha límite autoimpuesta para dar a conocer su veredicto. A la salida de la sala, José Fernando pudo abrazar a su hermana, Gloria Camila, quien vivió todo el juicio en evidente estado de tensión, tras recibir el permiso de los Policías que le custodiaban. Poco después era trasladado hasta una furgoneta, que salió pasadas las dos y media hacia Puerto II. La de esta noche podría ser la última que el joven pasa entre rejas. Lo más probable, en vista de que la defensa pidió tres atenuantes pero no cabía eximente alguna, es que recaiga sobre José Fernando una condena de al menos tres meses, que se acumularían a una condena anterior de un año y nueve meses en suspensión. De ser hallado nuevamente culpable, la primera condena pasaría a 'activarse' y debería cumplirla completamente. Pero todo queda, hasta mañana, en manos del tribunal.