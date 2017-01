Contenedores de Luz Shopping recogen 2.300 kilos de ropa para Madre Coraje

Los contenedores de Luz Shopping han recaudado 2.300 kilos de ropa usada y 314 litros de aceite destinados a colaborar en ayuda humanitaria durante el año 2016. Esta acción se enmarca en el acuerdo firmado en 2015 por la gerente del centro comercial, Rosa Amuedo, y la delegada de la Asociación Madre Coraje en Jerez, Mª José Domínguez Acuña. Desde ese momento, se instalaron contenedores en la zona de aparcamiento del parque de medianas superficies para facilitar el reciclaje de ropa y aceites usados.

Los beneficios obtenidos derivados de la recogida de ropa y residuos serán destinados a apoyar la labor de ayuda a las familias necesitadas en la región, así como a la financiación de Proyectos de Desarrollo en países como Perú y Mozambique.

La gerente de Luz Shopping, Rosa Amuedo, explica que "tanto en Ikea como en Luz Shopping estamos absolutamente convencidos de que un pequeño gesto muchas veces se puede convertir en algo muy grande. A veces creemos que nuestro esfuerzo de llevar a un contenedor como los que tenemos en Luz Shopping un recipiente pequeño con el aceite que ya no se puede utilizar o ese pantalón que ya no usamos, no sirve de mucho. Sin embargo, ese gesto se convierte en un gran paso que ayuda a conservar nuestro planeta y apoya a personas que están pasando por circunstancias familiares, sociales o económicas complicadas".