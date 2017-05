Crean una plataforma que pedirá medidas de gracia para Pacheco

Un grupo de personas formado por unos cien amigos del ex alcalde Pedro Pacheco ha anunciado la creación de una plataforma con el fin de solicitar que a Pacheco "se le apliquen ya cuantas medidas de gracia le correspondan conforme a su situación", según indicó ayer uno de los promotores de la iniciativa, Francisco Flores, presidente de la asociación de vecinos de La Constancia. Este grupo "de amigos íntimos" entiende que al ex alcalde, en prisión desde octubre de 2014, "no se le está tratando bien conforme a otros casos que obviamente implican mayor agravamiento que su situación. A nuestro juicio existen agravios comparativos respecto a otros casos por todos conocidos". Flores mantiene que una vez buscado el local, este grupo se reunirá y solicitará a la Subdelegación del Gobierno la autorización para concentrarse junto a Puerto III, centro penitenciario donde Pacheco cumple condena, y pedir de esta forma la aplicación de medidas que consideran justas para el ex alcalde. Además se hará extensible dicha convocatoria a todos los que quieran adherirse a esta reivindicación. "Entendemos que Pedro tiene que pagar por lo que hizo pero también le asiste el derecho que le corresponda y éste es nuestro objetivo, darlo a conocer a todos aquellos que nos quieran acompañar".

Pacheco cumple condenas que suman 84 meses de cárcel y que provienen del caso denominado 'Asesores' (cinco años y seis meses) y 'Estación de Autobuses' (un año y seis meses) y ya ha cumplido la cuarta parte de las penas impuestas.

La plataforma opina que existen agravios comparativos con respecto a otros casos

El pasado febrero se le denegó un permiso para salir un fin de semana del centro penitenciario. Curiosamente la junta de tratamiento de Puerto III había apoyado la concesión del permiso en diciembre del pasado año, pero dos meses después el mismo equipo se lo denegó, tras hacer lo mismo la juez de Vigilancia Penitenciaria. Este hecho provocó por parte del abogado de Pacheco un recurso de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10, con sede en El Puerto. Pacheco alegó que tiene derecho a disfrutar de dicho permiso teniendo en cuenta que, tal y como marca la normativa penitenciaria, ya ha cumplido una cuarta parte de la condena.

Los argumentos en que se basó la denegación del permiso fueron "el momento inicial de cumplimiento de condena de especial cuantía, la lejanía de la fecha de cumplimiento y responsabilidades penales pendientes de sustanciación".